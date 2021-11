El secreto para sonreír también en los fracasos

Siento dentro de mí una nostalgia infinita de pasados llenos de luz que fueron un día como esas flores de corta duración.

Hay un deseo muy hondo en mi interior que no logro descifrar. Sé que es el deseo de amar y ser amado, siempre el mismo deseo que me despierta al amanecer con la ilusión de lograrlo con el nuevo día.

Puedo volver a intentarlo. Los desamores y sinsabores de la vidano me desaniman, sigo dando la vida.

Siento dentro de mí la fuerza de un nuevo comienzo cada vez que retomo el ritmo del reloj que no deja de avanzar ante mis ojos.

Al atardecer sonrío, al amanecer estoy lleno de ganas de comerme el mundo.

No estoy solo en medio de la vida, veo una red de vínculos que está tejida a mi alma y eso me da esperanza.

El camino tal y como es

He recorrido caminos difíciles y extraños bien porque los elegí yo o los acepté habiéndolos elegido otros para mí.

He tomado atajos a veces pensando que llegaría antes que otros, sólo era un juego, y un gran error.

Los atajos no me salvan, más bien me condenan a seguir luchando. No quiero quitarle a la vida ni el sufrimiento que conlleva ni las alegrías que trae consigo.

No les tengo miedo a los sueños que no se cumplen. Más bien hay en mi alma una luz que amanece con el sol sin que me dé cuenta.