Qué nos enseña el sufrimiento

Muchos le temen al futuro, que aún no llega, o siembran conflictos por doquier empeñados en que las relaciones humanas son problemáticas, cuando en realidad ellos mismos son los que lo generan (el problema) por abrazar un mundo neurótico del que no han podido sacudirse una percepción alterada de la realidad. Se han convertido en transmisores del sufrimiento que llevan consigo y del cual no han podido aún liberarse.

Se han cegado ante la escuela de la vida, que nos enriquece con la sabiduría de aprender del sufrimiento, en vez de quedar atrapado en él y sin poder salir con un persistente empeño por dejarse atormentar por la misma necia visión.

Gracias al sufrimiento aprendemos a aceptar las cosas como son, a reconocer las que sí valen la pena de aquellas que no, a apreciar la tolerancia, el respeto y las muchas vicisitudes que la misma vida tiene, sin que nos sorprendamos por su existencia ni exageremos por su ineludible presencia, como son la muerte de nuestros seres queridos, las enfermedades, los accidentes y los fracasos de muchos tipos.

Cuando un ser querido sufre

En el andamiaje de la vida no sólo está tu sufrimiento, también está el de los demás. Y cuando descubres que un ser querido sufre, desarrollas una sensibilidad mayor para poder atender y comprender las dificultades y trifulcas por las que están pasando.

Al ser más consciente y sensible al dolor ajeno, no te pasas de largo cuando alguien de tu alrededor la pasa mal, como es el caso de la parábola de aquel hombre que tras haber sido maltratado, asaltado y abandonado, lo dejaron a su suerte. Viéndolo desamparado y necesitado, no hicieron nada por él, hasta que el corazón compasivo del buen samaritano, lo auxilió y atendió de la mejor forma posible.

Eso es lo que nos hace falta aprender del sufrimiento personal y el de los seres queridos, que nos enseña a detenernos y a recapacitar sobre qué está en nuestras benditas manos, para hacer algo por nosotros y por los demás, sin quedarnos con los brazos cruzados, como muchas personas hacen en este mundo.

Es por ello que no debemos de desdeñar el sufrimiento y arrojarlo de nuestras vidas, como una basura que no sirve para nada. Tiene mucho sentido, es útil, nos trasmite muchas cosas que no estaríamos dispuestos a mirar, si no es porque pasamos por esos tortuosos y trágicos momentos que la vida misma tiene.

No se trata de buscar al sufrimiento y abrirle las puertas con coros de júbilo; pero tampoco vivir temerosos de su cátedra y propuesta.

Dejemos que nos empuje a ser mejores personas y mucho más humanos de lo que hasta ahora hemos sido.