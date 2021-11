Mis sentimientos están turbando mi orden interior, ¿qué hago?

El orden es un valor deseable. Es un bien tener el corazón ordenado, la vida en orden y la cabeza bien amueblada.

Quiero tener las prioridades claras para que mis actos se correspondan con lo que deseo vivir.

Desearía determinar los valores que defiendo y conseguir que los amores tengan un orden dentro de mí.

Vivir con orden me da paz, mientras que vivir desordenado me la quita.

Hay emociones que surgen en el alma sin saber bien de dónde vienen. Surgen y me desordenan por dentro.

¿Por qué mis fuertes sentimientos?

No sé ponerles nombre a mis emociones, no logro entender lo que siento, por qué lo siento, lo que me pasa por dentro.

No sé explicarlo, no sé expresar lo que estoy sintiendo. Lo que me duele, lo que me alegra, lo que me inquieta, lo que me turba. Los miedos que se apoderan de mi alma y me despiertan.

Me cuesta saber bien lo que tengo dentro, comprender mis lágrimas, o esa tristeza honda que no me deja.

No sé por qué reacciono de esta manera cuando lo que ha ocurrido no es tan grave. Ni comprendo mi ira, ni mis palabras airadas, ni mi violencia.

No me entiendo cuando la tristeza me invade matando la alegría. ¿Qué me falta para ser feliz? ¿Qué tengo dentro que me sobra?