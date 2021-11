¿Los hombres de Neanderthal pueden ir al cielo?

Entonces, ¿quién entró con Jesús en esta vida eterna? Se trata de todos los que, durante su vida, lo buscaron misteriosamente sin conocerlo: ellos habrían reconocido su voz.

Y habrían dicho: «¿Entonces eras Tú? Incluso yo, un pequeño tipo prehistórico, cuando amaba, cuando servía, cuando cuidaba, ¿era a Ti a quien también amaba, servía y cuidaba? ¡Llévame contigo a tu vida eterna!».

Aquí es precisamente donde se ve realizada la promesa de Jesús:

«Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: ‘Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver’. Los justos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?’. Y el Rey les responderá: ‘Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo’» (Mt 25, 34-40).