El cerebro de las madres lactantes se mantiene más joven

En este escenario, que fue testigo de numerosas iniciativas también en nuestro país, registramos la publicación de un interesante artículo científico que apareció recientemente en la revista “Evolution, Medicine and Public Health”.

En este estudio de UCLA (Universidad de California en Los Ángeles), investigadores estadounidenses analizaron datos recopilados de mujeres incluidas en dos encuestas clínicas. Estas encuestas incluyeron la administración de pruebas psicológicas para medir las habilidades de aprendizaje y la velocidad de procesamiento mental ( .net diario ).

Mejores resultados para las mujeres que amamantaron

El 65% de las mujeres no deprimidas habían amamantado frente al 44% de las que tenían depresión. Pero, independientemente de si esta condición estaba presente o no, las que habían amamantado mostraron resultados estadísticamente mejores que las que no lo hicieron. También se observó que cuanto más duraba la lactancia, mejor era el rendimiento cognitivo ( Ansa.it ).