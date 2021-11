David Beriain: periodista de alma misionera y compañero hasta la muerte

A alguien capaz de ver historias épicas en las vidas más cercanas y corrientes, cualquier detalle es capaz de encenderle la chispa. Beriain sabía ver más allá de las apariencias. Como un sabueso, encontraba la grandeza de lo que se escondía a simple vista.

No extraña por tanto que fuera un detalle imperceptible lo que diera nombre a su gran proyecto, ‘93 Metros’, la productora que creó con el objetivo de contar historias por el mundo que reflejaran la condición humana.

Ese casi centenar de metros eran los que cada día caminaba su abuela Juanita. Ese pequeño camino que la separaba de su casa al banco de la iglesia donde cada día se sentaba a rezar, delante del Señor.

Murió a los 98 años, pero en ese pequeño detalle, Beriain supo ver una profundidad inspiradora. Una gran historia en quien parece que no hace nada. Él sabía que ese paseo para el posterior encuentro con Dios había un tesoro que conectaba lo más humano con lo divino.

“No hay historias pequeñas, hay ojos pequeños”

Él mismo lo explicaba en una entrevista que le habían hecho en la revista de la Universidad en la que estudió: “Por eso nos llamamos así, porque no nos olvidamos nunca de que a veces la historia más grande está en el lugar más pequeño. Hacemos historias grandes, épicas, de esas que importan, en sitios exóticos. Lo que pasa es que a los imbéciles como yo nos resulta más obvio contar una historia cuando nos explotan las cosas a los lados. Solo hay que darse cuenta de que a la vuelta de la esquina hay algo que contar. No hay historias pequeñas: hay ojos pequeños. A mi abuela le sobraron noventa y tres metros para encontrar su verdad. Yo he andado por más de noventa y tres países, y todavía no he conseguido hacer nada”. Se equivocaba en esto último, porque su legado es grande.

De adolescente quedó impresionado por las historias de misioneros (…). Si ellos dedicaban su vida a llevar el Evangelio y ayudar a los más necesitados de cualquier recóndito lugar, él quería ayudar contando las historias de esos sitios.