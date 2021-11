Autores de un libro contra el papa Francisco se dicen traicionados

Entre ellos se encuentra el cardenal Robert Sarah, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos





Un polémico libro sobre la liturgia, publicado en los Estados Unidos para criticar al papa Francisco, ha sido editado sin que los autores hayan sido informados del contenido real del proyecto editorial, según ha podido saber I.MEDIA de varias fuentes. Los interesados confiesan sentirse traicionados por el editor.

En particular, el prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Robert Sarah, y el periodista Christophe Geffroy, ha n confirmado que no fueron informados de la presencia en el mismo libro de un texto del arzobispo Carlo Maria Viganò, famoso opositor al papa Francisco.

Asimismo han constatado, una vez publicada la obra editorial, que entre algunos autores del libro aparecen nombres de personas que se oponen abiertamente al magisterio de los papas y del Concilio Vaticano II en materia litúrgica.

El volumen, editado por el escritor Peter A. Kwasniewski, lleva por título “De la paz de Benedicto a la guerra de Francisco, los católicos responden al motu proprio Traditionis Custodes sobre la misa en latín” (“From Benedict’s Peace to Francis’s War: Catholics Respond to the Motu Proprio «Traditionis Custodes» on the Latin Mass”).

El libro reúne 70 textos de 45 autores y pretende ser una recopilación de respuestas a la reciente carta apostólica «Traditionis Custodes» (Custodios de la tradición) del papa Francisco, publicada el 16 de julio de 2021.

En su misiva, el obispo de Roma retira los amplios permisos concedidos por el papa Benedicto XVI con otra carta apostólica “Summorum Pontificum” del 7 de julio de 2007 para la celebración de la misa según el Misal Romano precedente al Concilio Vaticano II.

El libro se compone de un amplio abanico de contribuciones, en su mayoría extraídas de artículos periodísticos o de blogs, que incluyen textos de los cardenales Robert Sarah, Gerhard Ludwig Müller, Raymond Burke, Walter Brandmüller y Joseph Zen.

También hay textos muy polémicos, entre ellos un panfleto del antiguo nuncio apostólico en los Estados Unidos, el arzobispo Carlo Maria Viganò, uno de los críticos más acérrimos del pontífice, que llegó a pedir su dimisión.