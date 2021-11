Esteban Bullrich, senador con ELA: “Somos seres de Dios y a ese amor no le podemos escapar”

El senador argentino que padece ELA dejó estas ideas en diálogo con Aleteia después de una peregrinación organizada para acompañarlo

El santuario que muchas veces lo vio peregrinar por sus propios medios, en el que, como varios atestiguan, ha sido voluntario, esta vez lo vio llegar caminando con dificultades, sostenido en los hombros de sus seres queridos, y en una peregrinación convocada en su apoyo.

Esteban Bullrich, senador por la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación, ex ministro de Educación, no esconde la fragilidad de su cuerpo, con visibles huellas de la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, cuyo diagnóstico recibió en abril de este año. Y al no hacerlo, da paso una fortaleza espiritual reconocida más allá del partidismo político que fragmenta a la Argentina.