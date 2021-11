Bolivia tras el caso de la niña embarazada: ¿Agredir una catedral es la solución?

Medios locales como El Deber informaron este domingo que detrás de estas agresiones se encuentran integrantes de Mujeres Creando. Lo hicieron para protestar (también en sitios como La Paz, iglesia san Francisco) por el caso de la niña de 11 años embarazada tras ser violada por su abuelastro en Yapacaní.

Según estas activistas, lo mismo que otras organizaciones y autoridades, la Iglesia intervino para que la niña y su familia cambiaran de opinión con respecto a dejar sin efecto la interrupción del embarazo. No obstante, la Iglesia negó tal intervención. Así lo confirmó en diálogo con Aleteia el delegado episcopal de Salud de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, Víctor Hugo Valda. Pero también se pidió respeto por la decisión de no abortar. La menor se encuentra actualmente en un hogar de la Iglesia en Santa Cruz de la Sierra.

«Quiere que ese bebé nazca vivo»

En las últimas horas, quien ratificó la versión de la Iglesia fue la propia madre de la niña de 11 años. A través de una entrevista concedida a La Revista de UNITEL, la mujer recordó que ni ella ni su hija están de acuerdo con la interrupción del embarazo.

“Desde que me explicaron en el hospital de Yapacaní que había un riesgo en ambos casos, tanto como en el aborto, como de continuar con el embarazo, nosotros decidimos que continúe con el embarazo”, manifestó.

Por otra parte, la mujer también contó que desde que su hija ingresó a un centro de acogida no la ha vuelto a ver.

“No me permiten verla, no me dijeron por qué (…) me dijeron que va a estar bien atendida y que no puedo visitarla hasta un aviso que me diera la Defensoría”.

La mujer también negó haber participado de las reuniones que hubo entre la Defensoría del Pueblo, los médicos de la maternidad y la Iglesia. Esto además de recordar que le dijeron que no podía decidir sobre su hija.

«Ella quiere que ese bebé nazca vivo, pero así como dicen los analistas psicológicos ella dice que no quiere criarlo«, prosiguió la madre. Esta mujer confirmó así que darlo en adopción no está descartado.