La «mujer del pañuelo» que ayuda a las mujeres con cáncer a sentirse hermosas

Es un hecho sabido que, cuando una mujer se cambia el corte o el color de pelo, quizás haya algo a punto de cambiar en su vida, y si no te das cuenta… ¡es muy probable que ese algo seas tú!

Si el pelo fucsia, rosa chicle o las mechas shatush hablan de un deseo de lo novedoso, de rebelión o de un cambio de capítulo, nuestro pelo también es capaz de contar historias silenciosas, incluso cuando no está ahí.

Esta es la historia de Aurora, la “mujer del pañuelo”. Un linfoma no Hodgkin en el útero la obligó en 2014, con 41 años, a someterse a una histerectomía, tras negarse a ceder frente a un diagnóstico inicial de inoperable. Según contó al servicio de noticias Ansa:

Pasé por cinco biopsias, pero no era posible identificar qué tipo de tumor era. Entonces, el 26 de marzo, me hicieron una cirugía de histerectomía con doble anexectomía, que consiste en la extracción del útero, las trompas de Falopio y los ovarios. El examen histológico mostró que se trataba de un linfoma no Hodgkin de linfocitos B grandes, que responde bien a la quimioterapia. El hematólogo me advirtió de que se me caería el pelo y le respondí que, para mí, lo más importante era ganar esta batalla, porque el pelo me volvería a crecer.