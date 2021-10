Capitalismo consciente, o la humanización de la empresa

Más allá de la implementación de un programa comunitario local o la creación de una fundación empresarial, una empresa consciente se centra en un proceso continuo de autoconcienciación. Implica que una empresa buscará ser consciente de su impacto en el mundo en diversas esferas, incluidas las sociales y ambientales a lo largo del tiempo.

Esto incluye su impacto en el ser humano, así como en el bienestar ambiental. Además, una empresa consciente considera los efectos a corto y largo plazo de sus acciones o inacciones.

Ser consciente es un estado dinámico. Como tal, una empresa consciente evoluciona en las formas en que beneficia al mundo. Por lo tanto, aunque las empresas conscientes serán socialmente responsables, el término “empresa consciente” propone connotaciones más amplias para las acciones de las empresas que la responsabilidad social.

La revolución de las empresas y los empleados

La dinámica laboral ha cambiado con el paso de los años. Nuestros abuelos dedicaron su vida entera a trabajar en una sola empresa. Nuestros padres quizá trabajaron en dos o tres compañías a lo largo de su trayectoria profesional. Pero los jóvenes de hoy están dispuestos a cambiar de empresa cuando la situación deje de ser favorable o estimulante.

Lo que hoy buscan las empresas es el talento, y cómo retenerlo. Alexander Raths – Shutterstock

Ahora las empresas no buscan trabajadores. Van a la caza del talento. El reto de esta era digital es cubrir las expectativas de esta nueva generación, que ya no son empleados, son talento. Son jóvenes que trabajan para vivir, no viven para trabajar.