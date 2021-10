Manami Ito: «Me dijeron que no tocaría el violín sin un brazo»

El público en general conoció el talento de la japonesa Manami Ito tras su actuación musical en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Tocaba el violín con una prótesis especial en lugar de un brazo. Además, también estuvo en Tokio como atleta competidora, de hecho en el agua.

Enfermera, violinista, nadadora con un solo brazo

Un accidente de motocicleta a los 20 años. Este hecho trastocó la vida de Manami Ito que ahora tiene 36 años y es, además de todo lo demás, madre de dos niñas de 2 y 5 años.

¿Se puede considerar algo que está en nuestra contra como una oportunidad que estamos encontrando? A pesar de cierta exageración mediática, no es un acto de pura fuerza de voluntad (un optimismo obstinado) lo que transforma mágicamente las objeciones en oportunidades.

Un brazo amputado es una falta visible, una discapacidad obvia. En la historia de Manami, el punto de inflexión ocurre fuera de sus pensamientos, muy poco dispuesta a esperar:

«Pensé que me quedaría en casa el resto de mi vida – admite –. No quería que mis amigos, vecinos o cualquier otra persona vieran mi cuerpo. No quería que supieran lo que me había pasado». Fue la visión de sus padres ‘realmente desconsolados’ por su condición lo que la hizo cambiar de actitud.

«Pensé: no puedo esperar que me sonrían si yo no sonrío primero». De CNA