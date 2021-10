Judío converso al cristianismo sufrió las consecuencias del ascenso del nacional socialismo. Su mujer sufría una enfermedad mental y fue asesinada en aplicación de las leyes eugenésicas impulsadas por esa ideología.

Por otra parte, tuvo que trasladarse de una ciudad a otra (Berlín, Viena, Ámsterdam, Ostende) hasta París. Tuvo también que contemplar la quema pública de las obras que le habían consagrado como uno de los mayores escritores centroeuropeos del siglo.

Incluso en el auge de su éxito profesional y literario, quizá el desarraigo, la posibilidad del derrumbe haya sido acompañante habitual de Roth. Y quizá por eso su narrativa exhibe de un modo tan ligero como certero el ambiente que respira Europa en esa época. Y, quizá, también hoy.

Andreas es un hombre de honor

Su última obra es La leyenda del santo bebedor (Die Legende vom heiligen Trinker, 1939), publicada a título póstumo. Se trata de una novela ágil construida a base de capítulos breves (algunos apenas una página) que se centra en Andreas, un vagabundo alcohólico que sobrevive bajo los puentes del Sena.

Andreas es, no obstante, un «hombre de honor». Por eso, cuando recibe la visita de un benefactor no acepta el dinero que le ofrece ya que no tiene posibilidad de devolverlo, como correspondería a un «caballero».

Andreas es un clochard, no tiene casa ni hogar, ha perdido toda capacidad de dirigir su vida, su horizonte es la botella. No obstante, es un «hombre de honor». Es un príncipe destronado: ha perdido su trabajo, ha estado en la cárcel pero ha sido por culpa de las circunstancias adversas.

Un príncipe injustamente destronado, en suma, como nos ocurre tantas veces a nosotros; como ocurre con la Europa que conoce Roth; como ocurre, quizá, con el Occidente que vivimos peligrosamente. Por eso esta novela que se lee con agilidad quizá pueda dar qué pensar.