Educación diferenciada: El fenómeno que convence a millones de alumnos

Recuerdo que me sorprendió conocer que en el mundo había 210.000 colegios de solo niños o solo niñas, en todos los países más desarrollados, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Francia, Alemania, etc.

Estos colegios atienden a 40 millones de alumnos en todo el mundo. Y la gran mayoría han sido creados en los últimos 25 años. ¿A qué se debe este fenómeno, cuando en los medios de comunicación solo se habla de coeducación y educación mixta?

No solo se crean muchos colegios de educación diferenciada, para niños adolescentes, sino que están teniendo unos resultados excelentes. Por ejemplo, en Gran Bretaña, 21 de entre las primeras 25 mejores escuelas privadas son de enseñanza diferenciada. Y en las escuelas públicas, de entre los mejores 25 colegios, 15 imparten una educación diferenciada.

Para conocer las causas de este crecimiento alto de escuelas diferenciadas en el mundo, hablamos con el profesor Miguel Dionis, responsable de Escuela Secundaria del colegio Viaró Global School de Barcelona. Este año ha recibido el premio de la International Boys’ Schools Coalition, el Hawley-Jarvis Award 2021.

Es un premio que se concede anualmente a la persona que fomenta las mejores prácticas en la educación diferenciada de niños y al desarrollo profesional del profesorado. En realidad, comenta el profesor Dionis, el premio supone “la renovación que está haciendo la educación diferenciada, profundizando con la formación personalizada.

Profesor Dionis, felicidades por el premio. ¿Nos puede explicar por qué aumenta la educación diferenciada en el mundo?

En muchos países nos hemos encontrado con los mismos problemas y desafíos. Por una parte, la OCDE nos dice que repiten el doble de niños que de niñas y que 3 de cada 4 expedientes disciplinarios son de chicos. También nos encontramos con deficiencias en la educación emocional y en la dificultad para relacionarse sanamente entre adolescentes; por otra, el mundo actual demanda unos estándares de profesionalidad enormes, que no en todos los lugares son fáciles de transmitir.

Personalización en la educación

Por eso la personalización en la educación es una de las claves para los buenos resultados tanto académicos como personales. La nueva educación diferenciada está funcionando demostrando unos resultados muy positivos en los países más desarrollados de los 5 continentes con centros públicos, privados y concertados, religiosos o laicos. Es normal que se extienda este modelo. Estos resultados no se acaban en lo académico, o no me parece lo más relevante: la nueva educación diferenciada rompe los estereotipos de género, forma personas independientes, dispuestas al servicio en su entorno y con un gran compromiso social.

«La nueva educación diferenciada rompe los estereotipos de género», afirma Dionis. Shutterstock | RimDream

Además, es un modelo que sigue la agenda de UNESCO “promoviendo oportunidades permanentes de aprendizaje para todos y contribuyendo a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad” (UNESCO objetivo de desarrollo sostenible dedicado a la calidad de la educación 2015)

