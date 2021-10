Dolor en el exilio cubano: se fue un luchador por la libertad

Cuando cierta flexibilización llegó para las comunicaciones telefónicas de los presos políticos con sus familiares, Reinol podía conversar con sus hijos y seguir de lejos sus progresos, conocer sus inquietudes y compartir sus anhelos.

Conocieron a su padre después de 17 años y Teresita se encontró con un hombre físicamente distinto al que dejó. Recuerdo que Reinol, bromista como todo cubano, me decía riendo: «Imagínate, nos separaron jóvenes, buenmozos…y ahora nos reencontramos arrugados, yo con un problema de visión, gordo y feo!».

Pero siempre agregaba: «Eso sí, el amor está intacto. Teresita tiene un mérito descomunal. Lo que hizo por nuestros hijos, por mi libertad y por mantener vivo mi recuerdo no se ve todos los días. Es impagable».

En honor a la verdad, ¡cuántos casos de matrimonios rotos y de amores extinguidos por no soportar tanta adversidad, naufragados en el mar del olvido y el hastío! Pero eso no era con Teresita. Esperó a Reinol, con la misma ilusión, siempre, y lo acompañó hasta que ella partió, la primera.

Ayer, fiesta de San Judas Tadeo, perdimos a Reinol. El patrono de los casos imposibles debe haberlo recibido en el Cielo. Porque allá y a ningún otro lado fue Reinol. Sin la menor duda. No puedo afirmar que Teresita se encomendara a este santo pero lo cierto es que logró lo imposible: ver a su esposo retornar al hogar, del cual jamás han debido separarlo. Pero hay una increíble historia detrás.

Un relato de Cien años de Soledad

Después de mucho recorrer y sin la menor intención de bajar la guardia, Teresita se fue a Colombia. Pidió hablar con el Presidente – entonces López Michelsen – y la audiencia le fue concedida. Expuso lo de siempre, su petición de ayuda, de interceder ante el régimen de Castro por la libertad de su esposo. Al ver el tesón y la firmeza de ella, el mandatario prometió ayudar, sin saber muy bien de qué manera.

Aquí comienza lo que Teresita me contó en casa de una de mis tías en Miami. “Al terminar la audiencia, me dijo: «Señora, ya que está aquí, me gustaría invitarla a una cena en palacio esta noche. Quisiera tener con usted esa atención». Confesó que fue sin ganas y cansada por el viaje.

«Llegué y me sientan al lado de un señor que dijo llamarse Gabriel García Márquez. Amablemente se presentó, me buscó conversación y me pidió que le contara por qué estaba yo en Bogotá. Nada, chica, trataba de entablar un diálogo con alguien que no conocía pero que le había tocado al lado», me refirió jocosa.

Ella comenzó a relatarle su historia, cómo pasó todo, cómo sus hijos hablaban de tanto en tanto con su padre por teléfono, la hija le tocaba el piano y el varón discutía con él sobre ajedrez. Cómo ella había luchado por criarlos sola. También le refirió sus viajes por el mundo rogando por su esposo.

«Él me escuchó atentamente y se mostraba cada vez más conmovido. Me dijo: señora, su historia podría estar en uno de mis libros. Parece un relato de Cien años de Soledad! Yo voy a ayudarla, haré que su esposo regrese con su familia».

Ella quedó con la misma sensación después de cada cita en cada país, con la misma impresión de que todo eran buenas intenciones pero… y se decía: «Si no han podido reyes y gobernantes, ¿cómo va a poder este señor?» Y olvidó el episodio.

Obviamente, ella no tenía mucha idea de quién se trataba. Era, nada más y nada menos, que el posterior premio Nobel de Literatura en 1982 y principal exponente del Realismo Mágico en Latinoamérica. A fin de cuentas, pensaría ella, ¡el intelectual era Reinol!