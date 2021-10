El servicio a la Verdad: Universal y atractivo

Ediciones Palabra publica las meditaciones del cardenal Sarah ante un retiro de sacerdotes. ¿Cuáles son los peligros para la Iglesia y la sociedad?

El cardenal Robert Sarah impartió, en febrero de 2020, un retiro de sacerdotes de la Asociación Amicizia Sacerdotale Summorum Pontificum. Ediciones Palabra acaba de publicar los textos de los ejercicios espirituales en el libro: “Al servicio de la verdad. Sacerdocio y vida ascética”.

Reconozco que cuando me llegó el libro a casa pensé: “Si yo no soy sacerdote, ¿para qué lo voy a leer?» Además justo el día que iba a empezar a leerlo se acercó mi hija y me pregunto… “¿De qué va?” Sólo supe decirle: “De lo que Dios le dice a los sacerdotes y al revés” “Mmmm… aburrido”, me contestó y siguió jugando con sus cromos Pokemon.

Nos equivocábamos los dos, llevados por los prejuicios. El libro no son sólo reflexiones para sacerdotes. El cardenal Robert Sarah aborda el problema de la decadencia moral y espiritual del clero, pero nos sirve para cualquiera, ya que estos problemas son comunes en todos los ámbitos.

La falta de una educación es común a toda la sociedad, la búsqueda de notoriedad en las redes sociales o las distintas tentaciones, como por ejemplo en la utilización de nuestro tiempo nos sirven para todos.