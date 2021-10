Pasión por la vida cuando descubro a Dios a mi lado

Me gustan las miradas alegres a las que nada les parece imposible. Me alegran el día los que gritan con voz suave y corren con paso calmado.

Los que construyen sueños que parecían lejanos y se levantan con el alma en paz, descansados.

Los que hablan bien del que parece su enemigo y no se indignan al escuchar las críticas.

Me gustan los humildes de pies de barro que no han luchado en exceso por cuidar su imagen.

Dios a mi lado

Therese Westby/Unsplash | CC0

Me he levantado cada mañana dispuesto a pintar un cuadro. Algún día compraré los lienzos y las pinturas. Sin pasión por la vida, no hay vida. Sin entregar los miedos, no hay futuro.

Tengo en el alma un amor muy hondo. Con rostro humano, con ojos y voz, y el susurro constante de Jesús diciéndome que me ha llamado.

No veo la luz al final del túnel cuando me pongo triste. Y no logro alejar las nubes cuando temo la lluvia.

Detrás de cada mala noticia hay un silencio y una lágrima, o un suspiro. Y al acabar el llanto viene la luz de la esperanza de un Dios que me ha llamado a vivir a su lado.