El Cardenal Osoro pide “perdón públicamente”: “Las víctimas son sagradas”

En la entrevista, el arzobispo de Madrid fue también preguntado por el Papa Francisco y algunos ataques que está recibiendo, también por parte de los propios creyentes: “están estropeando su propia identidad porque un católico no se entiende a sí mismo sin el Sucesor de Pedro”.

En su intervención explicó que el Papa tiene claro que “estamos en una época nueva, en la que tenemos que asumir que tenemos que salir a misión”, sin creer que “está todo evangelizado”.

«Dios nos ha dado este mundo para que lo cuidemos”, afirmó el arzobispo de Madrid, “con la pandemia hemos descubierto una cosa muy importante: estábamos haciendo la cultura del tener, de desarrollo a costa de lo que fuere, y nos hemos dado cuenta de que hay que cambiar de paradigma y pasar a la cultura del cuidado. Cuidarnos unos a otros supone cuidar este mundo para que todos puedan tener lo que es necesario. O seremos un desastre. Uno no puede dejar de ver que hay once millones de personas en situación exclusión en España. ¿Cómo el Papa no va a hablar de estas cosas?».

La homosexualidad no es una enfermedad

Muchos otros temas abordó el cardenal Osoro en su entrevista como el tablero político en España, la situación de los migrantes y la homosexualidad. En un momento de la entrevista y tras asegurar: “Todos somos hijos de Dios”, la entrevistadora le preguntó: “¿También los homosexuales?”.

“Cuando rezo el padrenuestro, siento que tengo que ir a todos. No tengo que hacer excepción ninguna, porque son hijos de Dios y hermanos míos, […] lo cual no quiere decir que haya cosas en las que igual no coincida. Son mis hermanos, lo que no puedo decir es «te echo de aquí». Eso no lo hizo Jesucristo tampoco».

«¿La homosexualidad es una enfermedad?», continuó preguntando la periodista: «No, por supuesto»

También mostró su opinión, al ser preguntado, sobre el aborto: “Por principio digo que la vida no se puede eliminar de este mundo y, por tanto, estoy en contra del aborto […] y me acerco a situaciones, que alguno está viviendo a costa de ello. Lo que no puede ser es que nadie dé un grito en España cuando hay 90.000 abortos el año pasado. Yo defiendo y trabajo para que todos puedan vivir”.