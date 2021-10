Tripulantes del ARA San Juan, en patrulla eterna

La tragedia, más allá del dolor por los fallecidos en cumplimiento del deber de custodiar las aguas de la patria y los reclamos de justicia por las condiciones de la nave, fue y es aún símbolo de solidaridad. Principalmente de parte de la familia naval a nivel mundial, que por entero, sin rasgos ideológicos, se volcó a las tareas de búsquedas. Tripulaciones rusas y estadounidenses, entre muchas otras, compartieron recursos y estrategias en la búsqueda. Desde las propias Islas Malvinas, cuya soberanía la Argentina reclama, se prestó asistencia.

De la propia familia naval en Estados Unidos, el ex submarinista Edward Michael organiza cada Navidad una colecta de fondos para enviar regalos a los hijos de las víctimas cada Navidad. Los hijos de los submarinistas del ARA San Juan, son, como dice, “sobrinos y sobrinas de los submarinistas del todo el mundo”.

Justicia

Por estos días, la justicia argentina tramita una causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares ocurrido durante las tareas de rescate. El expresidente Mauricio Macri fue citado a indagatoria, en una causa que, sostienen sus defensores, persigue una finalidad política. Familiares de las víctimas, no obstante, han pedido que no haya manifestaciones callejeras de apoyo durante la cita en respeto a su dolor y sus reclamos de justicia. “Los familiares allí estaremos para escuchar lo que tiene para decir, como siempre sin banderas políticas”, pidieron en un comunicado once familias.