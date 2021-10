Papa Francisco alerta del «exceso de burocracia sacramental»

Hay tanta burocracia para dar sacramentos

“A veces, quien se acerca a la Iglesia tiene la impresión de encontrarse frente a una gran cantidad de mandamientos y preceptos. ¡Pero no! Esta no es la Iglesia. Esta puede ser cualquier asociación …Y cuántas veces nosotros mismos – sacerdotes u obispos – hacemos tanta burocracia para dar un sacramento, para acoger a la gente, que la gente dice «No, esto no me gusta» y se va”, ha denunciado el Papa.

“No se puede captar la belleza de la fe en Jesucristo partiendo de demasiados mandamientos y de una visión moral que, al desarrollarse en muchas corrientes, puede hacer olvidar la fecundiad original del amor, alimentado de la oración que dona paz y testimonio gozoso. Porque solo este Amor posee la fuerza de atraer y cambiar el corazón del hombre”, ha agregado.