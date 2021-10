La aventura de llamar hermano a quien se ve diferente

La comunión entre las personas es un sueño arriesgado, un salto de confianza que lleva a un mundo nuevo

Si permanezco en soledad me seco. Si me abro a mi hermano se ensancha el corazón.

La comunión me acerca al diferente, me une, me ata. Pero no tiendo a la unidad por naturaleza. Más bien es todo lo contrario. Tiendo a acentuar lo mío, lo propio.

Me miro en mi verdad, descubro mi identidad y opto por ella. Decido que quiero cuidar lo mío, lo propio. Por encima de otros, sin importarme tanto sus inquietudes, sus miedos, sus caminos.

Sé que aceptar la verdad de mi hermano supone dar un salto de confianza. Y no sé hacerlo, porque antes que su bienestar elijo el mío. Antes que su verdad, vence la mía. Antes que su futuro prefiero el mío.

¿Cómo podré renunciar a mí mismo por esa unidad que me perjudica?