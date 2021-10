“Tranquilo, vas a estar bien”, el milagro de José Gregorio

La alegría, además, estará cimentada en los recientes “favores recibidos” de parte del “Médico de los pobres”, por algunas personas. Uno de estos hechos extraordinarios lo vivió el niño Diego Dugarte, de 12 años de edad, a mediados de 2021. El niño vive en el barrio “El encanto” de La Vega, en Caracas.

El testimonio se conoció a través de un video del sacerdote jesuita Alfredo Infante, párroco de San Alberto Hurtado y José Gregorio Hernández. “Se trata de un niño de nuestra comunidad, hijo de Dayana, que recientemente recibió un gran favor de José Gregorio Hernández”, dijo el padre Infante.

Diego presentó una adenitis (ganglios inflamados) que lo llevaron a estar hospitalizado para realizar los estudios clínicos y esperar la operación. Debido a que la intervención era delicada, le hicieron una biopsia. Le suministraron algunos tratamientos y al día siguiente el ganglio redujo mucho su tamaño.

El niño expresó a su madre que cuando le suministraron el tratamiento, “un señor de sombrero hizo presencia y le dijo: ¡Tranquilo, vas a estar bien!”. Dayana considera que esta es una muestra de la fe viva y del paso de José Gregorio en “El Encanto”. El milagro precedió la visita de la reliquia al sector.

El padre Alfredo, ratificó este 25 de octubre el favor recibido por el niño. “Este favor ha sido realmente significativo para la salud y lo más importante para su familia y el compromiso en la fe”. Comentó que Dayana se forma para ser catequista y su esposo también se ha comprometido con el centro de pastoral San Alberto Hurtado.

Wilmer: “José Gregorio fue quien me operó”

Otro caso de favores recibidos es el de Wilmer Pablo Bernardo Pérez Marrero, de 53 años de edad, vecino de Guarenas, estado Miranda. Wilmer asegura que el primer beato venezolano lo operó de un tumor cerebral diagnosticado el 28 de agosto de 2021.

El presunto milagro ocurrió durante la operación en el Hospital Pérez Carreño de Caracas, el 27 de septiembre. “Cuando salí de mi casa al hospital no valía nada. No veía, no hablaba, no caminaba. Ahora vean como estoy”, dice Wilmer en un video en YouTube.

“El Doctor José Gregorio Hernández fue quien me operó. Es tan así, que hay una anécdota: el médico que iba a operar salió y luego entró otro. En la operación siempre hubo un doctor y nadie se explica quién era”, enfatiza el fiel devoto.

El beato en cifras: Desde el año 2015, la causa de beatificación de José Gregorio atendió más de 700 devotos; 512 a través de las plataformas digitales y 265 de forma presencial, provenientes de varias diócesis del país. Las estadísticas del año 2020, indican que se recibieron casi 2000 testimonios de Venezuela y alrededor de 200 de Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos y Panamá. En total, se registraron 2461 testimonios.

La Conferencia Episcopal Venezolana considera que los “testimonios se clasificaron en favores que, aunque no llegan a considerarse milagros, se recogen por ser hechos relacionados con la vida del Beato y la del devoto”. Esto pudiera pasar con los nuevos “milagros” ocurridos después de la beatificación porque –todo indica- que ya el Vaticano cuenta con uno que evalúa para su próxima santificación.

Wilmer Marrero habló de su sanación a manos del Doctor José Gregorio Hernández el 8 de octubre de 2021 @GuardianCatolic