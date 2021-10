La hermana Gloria sobre su secuestro: «Dios me apoyaba»

Declaraciones de la religiosa colombiana que fue tomada como rehén en 2017 mientras trabajaba como misionera en Koutiala, una comunidad ubicada al este de Bamako, la capital de Malí, liberada el 9 de octubre.

“La fe me ha sostenido en todo momento. No tenía miedo de lo que pudiera pasarme, sabía que Dios me apoyaba, que toda la Iglesia, mis hermanas y el mundo entero rezaban por mí”, dijo la hermana Gloria Cecilia Narváez que estuvo casi cinco años secuestrada en Mali y fue liberada por sus captores el 9 de octubre pasado, gracias a un esfuerzo combinado de gobiernos y la oración sostenida de miles de fieles en el mundo.

“Con los grupos de secuestradores, mi relación era de gran respeto, de oración por cada uno de ellos, de obediencia cuando veía que podía obedecer en las cosas correctas. Tuve una buena relación humana con ellos”, contó la religiosa colombiana, miembro de la congregación de las Franciscanas de María Inmaculada a Vatican News (25.10.2021).