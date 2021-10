La fuerte polémica por una imagen en mi Facebook

A los días alguien dejó silencioso esta nota debajo de la foto:

“No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto”.

¡Interesante! ¡Una cita bíblica! Es la fórmula usual que algunos emplean para arrinconarte, desarmarte. Parece imbatible. ¿Qué haces cuando te cuestionan así?

Tuve curiosidad y visité el sitio de la persona que me dejó el mensaje. Encontré una cuenta sospechosa, recién abierta, con cero seguidores. La ilustraba la foto de una máscara roja y se identificaba bajo un seudónimo.

Era evidente, hay cuentas muy sutiles creadas para estos fines, confundir y cuestionar a los católicos.

Un diálogo y una bendición

Le escribí con amabilidad:“La cita es correcta, pero está mal usada, te sales de contexto.”

Sutilmente replicó: “Lo dice la Biblia”.

Le expliqué: “Es como si dijeras que no podemos tener fotos de nuestros seres amados en casa. Creo que todos guardamos gratos recuerdos en fotografías. Estamos claros que besar una foto no es adorarla. La foto me recuerda al ser amado. El beso trasciende hacia la persona amada, a la que representa la fotografía”.

Siguió con las objeciones usuales, llegó al punto que estaba esperando y sentenció: “Los católicos adoran imágenes”.

¿Cómo responder a estos acusadores? Con misericordia, siempre.

Le expliqué su error y lo invité a estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica y conocer nuestra fe. Terminé con un “Dios te bendiga”. Se fue al extremo y concluyó el corto debate.

Querido lector católico, cuando te encuentres en estas situaciones polémicas o dudes y no sepas qué responder, ora, pide al Espíritu Santo que te ilumine y consulta siempre fuentes confiables: “un sacerdote, la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica”.