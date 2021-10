James Bond… ¿tiene un pasado católico?

'No Time to Die' plantea varias cuestiones sobre la vida anterior del espía más famoso de la historia

Advertencia: este artículo contiene algunos spoilers.

El fin de semana pasado finalmente pude ver la nueva película de James Bond, No Time to Die. Como ferviente fan de 007, me moría de ganas de ver la película y me encantaba que fueran tan larga, 2 horas y 45 minutos. Así que, con palomitas de maíz, bebidas y niños mayores listos, nos preparamos para ser arrastrados al mundo de la aventura, el espionaje y alguna que otra broma cursi.

Pero lo primero y más importante era la pregunta que rondaba mi cabeza: «¿Descubriremos más sobre la religión de James Bond?» Me lo había estado preguntando a menudo.

En la penúltima película de Bond, Skyfall, los espectadores fueron llevados a la mansión familiar de Bond en Escocia, donde, entre combates y explosiones ocasionales, vimos un «agujero del cura» que fue utilizado durante la Reforma protestante bajo Isabel I por católicos recusantes que intentaban para practicar su fe en secreto.

Esto llevó a algunos espectadores a preguntarse: si la familia de Bond era católica, ¿qué pasa con el espía?

Esta curiosidad se despertó una vez más en la última película de Bond, Spectre, en la que la respuesta de 007 a la mujer que ama, Madeleine Swann, sobre en qué se habría convertido si no se hubiera unido al servicio de inteligencia: «Bueno, era eso o el sacerdocio».

Por supuesto, Bond lo dijo con su típico estilo socarrón; pero aún así, era una interesante opción de carrera alternativa para 007, muy alejada de su profesión de espía.