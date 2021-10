Ahora, un Superman bisexual. ¿Sabe qué leen o ven sus hijos en las series de superhéroes?

Las grandes compañías de cómics y superhéroes no ocultan su estrategia que va más allá de cambiar la identidad sexual de algunos personajes para reflejar una presencia real y normalizada en la sociedad.

En prácticamente todas sus series están incluyendo tramas secundarias y romances en esta línea. Se hace de forma consciente para llegar a la población adolescente y joven. Así se puede contrastar en series como «Arrow«, «Supergirl» o «Umbrella Academy», entre otras muchas. Ante esto, el conocido sacerdote colombiano Fray Nelson Medina asegura que “de lo que se trata es de modelar el corazón de los niños para que se arriesguen a experimentar distintas sensaciones sexuales o para que tomen una postura de permisividad bajo el nombre de mente abierta, respecto a la orientación sexual”.

La advertencia de Juan Pablo II

Juan Pablo II mencionó las historietas en el XIV Mensaje de las Comunicaciones Sociales: “A veces los padres no se cuidan suficientemente de esto. Preocupados en general de vigilar las amistades que mantienen sus hijos, no lo están igualmente respecto de los mensajes que la radio, la televisión, los discos, la prensa y las historietas gráficas llevan a la intimidad «protegida» y «segura» de su casa. Es así como los mass-media entran a menudo en la vida de los jóvenes; sin la necesaria mediación orientadora de los padres y educadores, que podría neutralizar los posibles elementos negativos y valorizar en cambio debidamente las no pequeñas aportaciones positivas, capaces de servir al desarrollo armonioso del proceso educativo”.

Hay prácticamente consenso en todos los expertos de Comunicación Política que la mejor herramienta para transmitir ideología no son los informativos o las tertulias televisivas, sino los programas de entretenimiento, a través de personajes con los que se puedan sentir identificados y transmitan mejor las emociones. En el caso de un público adolescente, los superhéroes son el mejor ejemplo porque representan la lucha del bien contra el mal.