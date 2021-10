A mi hijo no nacido: No te olvido, la muerte no interrumpirá nuestra historia

Con luminosidad ahora comprendo, que en esas pocas semanas mi hijo y yo vivimos una coincidencia amorosa en un espacio y un tiempo, que ciertamente quedó enmarcado con fechas determinadas por nuestro sentido de temporalidad humana.

Pero… en ese mismo espacio y tiempo, hubo un “además”, que anidó para siempre en mi corazón.

Sucedió que el coincidir amoroso entre mi hijo y yo tuvo un carácter decisivo e inaudito, pues más allá de una concepción biológica, hubo además otra concepción, en una dimensión en la que la vida y el amor no están sometidos al pasar y no volver del tiempo, sino a crecer más y más, en una extraordinaria profundidad sin límites.

Un principio de vida superior

Por eso, tengo la certeza de que, entre mi hijo no nacido y yo anidará para siempre un principio de vida superior y diferente a la vida mortal pues, al concebirlo, ambos entramos en un ámbito de la existencia radicalmente distinto al de los demás espacios y tiempos.

Un tiempo y un espacio que son de Dios, y donde mi hijo vive.

Por eso, pienso que no vienen al caso los deseos bienintencionados que me expresaron acerca de que se me concediera esa resignación atravesada por un dolor, que el tiempo cura indefectiblemente. Ese tiempo que asimila las cosas que pasan y simplemente no vuelven.