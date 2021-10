5 movimientos de karate para aumentar la fe

Cinco movimientos de karate para aquellos que deseen tratar de detener el sangrado desenfrenado de la fe

por Giuseppe Signorin

No soporto las listas (intenté mejorar mi inglés en 5 pasos, pero solo sé cómo usar el traductor de Google). Así que imagina la vergüenza de ofrecerte una. Pero el último artículo de mi blog, «Tengo fe menos que cero (y somos un ejército)», desencadenó una serie de reacciones por las que se me ocurrieron 5 movimientos de karate para aquellos que quieran intentar detener el sangrado desenfrenado de la fe -especialmente interno.

¿Funcionan? Lo estoy intentando, soy cinturón blanco y tengo miedo de quedarme ahí de por vida. Me gusta el blanco, soy papista, sin embargo, en la fe, como en las artes marciales, en cierto punto hay que tirar de uno mismo: quedarse allí, en equilibrio, no sirve para nada.

1 MOVIMIENTO DE KARATE NÚMERO 1: Ora.

Sí, porque rezando aprendemos a rezar y es precisamente en la oración donde debemos pedirle a Dios la gracia para acrecentar nuestra fe. O para darnos el regalo, si estuviera completamente ausente.

Parece una paradoja, pero a diferencia del karate y de todas las disciplinas y religiones orientales, no es tanto nuestra fuerza en la que debemos confiar para saber más acerca de Dios, sino en la Suya. Orar significa darle espacio, luego Él se encargará de ello.

2 MOVIMIENTO DE KARATE NÚMERO 2: la voluntad.

¡Pero orar ya es un acto de fe! Exactamente, de hecho hay que tirarse un poquito. Decidir saltar. Al igual que el amor, la fe no debe confundirse con un sentimiento. Más bien, es un acto de voluntad. Querer creer: decidir creer. Quiero creer, me arrojo, le pido a Dios que aumente mi fe. Todo sin liarte demasiado la cabeza. El razonamiento es bueno, pero la paranoia no lo es y hoy en día muchos razonamientos son paranoia.

3 MOVIMIENTO DE KARATE NÚMERO 3: Escucha a los testigos.

San Pablo VI dijo:

«El hombre contemporáneo escucha con más gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros, lo hace porque son testigos.»

Los maestros, en efecto, ayudan a los que ya tienen fe. Ayudan a entrar en el Misterio, a sondearlo, a contemplarlo. Pero si no hay fe, es difícil. Es mejor escuchar o leer a las personas que tienen fe (lo mejor sería conocerlas en directo, pero de momento estamos entorpecidos por las circunstancias). Quien tiene fe, transmite la fe. En estos tiempos oscuros, también se pueden encontrar numerosos testimonios en Internet.

Los padres son testimonios de primer orden para su hijos. Shutterstock | Pazargic Liviu

4 MOVIMIENTO DE KARATE NÚMERO 4: Compartiendo la fe.

Sí, la fe muere si permanece firme y oculta dentro de las personas. Debe circular para crecer. Por tanto, es bueno compartirlo, hablar de ello. El anuncio mismo hace que Cristo esté presente de alguna manera. San Antonio predicó para pescar. ¿Quién no tiene un pececito o un gatito o un perrito, o incluso unas pocas moscas, en casa, para anunciar la buena noticia?

5 MOVIMIENTO DE KARATE NÚMERO 5: Alaba a Dios en todo momento.

Dad gracias, alabado sea Dios, lo que se llama el «sacrificio de alabanza». Aprenda a dar gracias y alabar a Dios por todo, bueno y malo. La perfecta alegría de San Francisco, cuando tuvo éxito en algo; o el testamento espiritual de santa Bernardita, en el que da las gracias por todas las peores cosas que le han sucedido en su vida. Porque Dios nos ama y tiene un plan de amor para nosotros, por eso en toda circunstancia es bueno alabarlo y agradecerle, dándole así total confianza. Este ejercicio diario puede aumentar enormemente nuestra fe.