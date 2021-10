Tips para rezar el rosario según san Juan Pablo II

El 22 de octubre se celebra la fiesta de San Juan Pablo II, un hombre santo que ha sido un gran promotor del santo rosario al tratarse de su oración favorita, según expresa en la Carta apostólica «Rosarium Virginis Mariae”.

El rosario es una oración que nos permite aprender quién es Jesús. Por eso, como una “escuela”, María nos lleva a través de la historia para tener un encuentro con su Hijo. Es una oración que nos impulsa con Cristo a conectarnos más con el mundo y lo que hay en él, nos lleva a reconocer a Dios en nuestro camino de vida y en todo lo que nos rodea.

Siguiendo el ejemplo de san Juan Pablo podemos ver cómo él y otras personas a su alrededor han vivido los frutos espirituales asociados a los misterios del rosario y cómo ese encuentro con la gracia es verdaderamente capaz de cambiar la vida de las personas. Sin embargo, en un mundo que va tan rápidoa veces batallamos para poder rezarlo bien.

En este sentido, tener en cuenta algunos consejos para poder incluir esta oración en nuestra vida cotidiana con mayor conciencia, puede ser la clave que nos permita abrazar su carácter contemplativo y evitar así caer en fórmulas rápidas sin prestarle demasiada atención o dejar las palabras en una mera repetición mecánica.

La repetición no es cosa mala

Rezar el rosario se ha malinterpretado algunas veces como algo monótono y repetitivo sin sentido, pero no es así. Es verdad que se rezan oraciones una y otra vez porque repetir es parte del método (san Juan Pablo II lo explica con detalle), pero tiene mucho sentido porque es un modo en que nos vamos conectando una y otra vez con la vida de Cristo.

En sí misma la repetición no es una cosa mala. El hecho de que repitas algo no significa que no tenga importancia, sino que es algo saludable como ocurre por ejemplo cuando un esposo le dice a su esposa que la quiere más de una vez al día o los hijos que tienen a sus padres. La repetición en la bondad reafirma esos vínculos de amor.