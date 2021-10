¿Quieres salvar tu alma? Haz esto…

Primero, haz una buena confesión sacramental. Podrás limpiar tu alma de todo pecado y restaurar tu amistad con Dios. Procura permanecer en su presencia amorosa.

Dediquemos unos minutos a leer la Biblia. ¿Te parece? Ábrela en Tobías 4. Encontrarás explicaciones maravillosas sobre ser generosos, dar limosna.

«Con tus bienes haz limosna en beneficio de todos los que practican la justicia y el bien, y no vuelvas la cara al pobre, para que el Señor no aparte su rostro de ti. Da limosna según tus posibilidades. La limosna nos libra de la muerte y nos guarda de andar en tinieblas. Además, para el que da, su limosna le queda como un precioso depósito ante el Altísimo ”.

Jesús tuvo una conversación con un joven sobre este tema. Estoy seguro que te ayudará. Le hicieron la pregunta. En Lucas 18 puedes encontrar la historia. Es interesantísima.

Pero hagamos un alto. Vamos a meternos en el Evangelio. Imagina por un momento que estás allí, en medio, cerca de Jesús. Lo ves y escuchas la conversación.

Le dijo Jesús:

“¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.”