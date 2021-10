La sologamia: el corolario posmoderno de nuestra vida

Hace unos días vi “La boda de Rosa”, película que se estrenó en España en el 2020. Recibió dos premios Goya y otros reconocimientos. El film describe la necesidad de reconciliarse con uno mismo para ser feliz. Su trasfondo representa el papel de la mujer como cuidadora, a la vez que denuncia la dramática situación que viven la mayoría de las mujeres de nuestro país al asumir el peso de la doble carga, tanto en la familia (sin compartir tareas) como en el trabajo.

Sin embargo, este drama adquiere un punto de profunda tristeza y poco crítico. Rosa decide casarse con ella misma y realiza una boda tradicional al uso, con invitados, con ritual pseudocatólico, con traje de novia, alianza y convite. Con ello quiere rebelarse ante el papel que se le ha asignado, un rol en el que ninguna mujer nos queremos ver reconocidas y tratamos de huir aunque solo sea de manera simbólica a través de una boda ficticia para renunciar a todo lo que el peso de la vida nos ha colocado sin querer, a lo que se nos ha echado a cuestas en forma de trabas a nuestra libertad.

Cumplir como eficaces «superwomen»

En Occidente por el peso de un mundo capitalista y consumista que nos exige estar y cumplir en todos los órdenes de la vida como eficaces superwomen, empezamos a vislumbrar a muchas mujeres que se rebelan, casándose con ellas mismas, como muestra de que existe un respeto y una fidelidad al ser que va más allá de cualquier rol en el que se nos haya encapsulado.

No obstante, yo añadiría a esto lo siguiente: ¿por qué necesitamos de una “boda tradicional”, de todo un ritual para comprometernos con nuestro propio desarrollo y respetarnos a nosotras mismas ante el mundo entero? Existe detrás de esto una lectura de la sologamia que quizás no sea la que hagan algunos críticos mordaces de esta moda y no acertarán cuando se rían de tan estrafalario espectáculo que tiene como objetivo cantar al mundo entero que una mujer no necesita a nadie para ser feliz. Con una salvedad: necesitamos a Dios.

Hay un hecho incontestable: no estamos solos. Shutterstock | Pheelings media

Yo puedo quererme y respetarme a mí misma, puedo ligarme a mí misma para siempre (aunque algunos abanderados de la más que obsoleta ideología hasta piensan que no tenemos que aceptar una identidad concreta porque incluso esto puede cambiarse), puedo reconocer que no necesito a un hombre para ser feliz, puedo decir que entregaré mi vida cuando quiera y como quiera al servicio de otro o de otros siempre que sea libre.