El lado «teatral» de Juan Pablo II

El 22 de octubre, la Iglesia honra la memoria del papa polaco, cuya fecha instituyó Benedicto XVI el 1 de mayo de 2011, durante su ceremonia de beatificación.

Además de las aportaciones que la literatura y el cine han vertido sobre San Juan Pablo II, tal vez sean menos conocidas sus cualidades artísticas, desarrolladas en formato de actor y dramaturgo; lo cual tiene mucho que ver con la facilidad que tenía de dirigirse al público o de enfocar la mirada sobre la infinidad de trabajos que escribió. Tales virtudes las cultivó en la clandestinidad en su Polonia natal.

El Pontífice confesó que en su juventud:

«estaba fascinado sobre todo por la literatura, en particular por la dramática, y por el teatro. A este último me había iniciado Mieczyslw Kotlarczyk, profesor de lengua polaca» (‘Don y misterio’, pp. 18-20). Mieczyslw era un hombre de una sola idea: el teatro. Le seducía el poder que tienen las palabras, no solo de comunicar una idea, sino de provocar una emoción […].

El lenguaje, según tal interpretación, cobraba vida en la intimidad creada por el que hablaba y el que escuchaba. La tarea del actor era introducir al oyente en esa intimidad, minimizándose a sí mismo hasta el punto en que la verdad de la palabra hablada llegara a trabar contacto con el oyente. Kotlarczyk quería crear un “teatro de la palabra interior” en el que trama, vestuario y otros elementos habitualmente asociados al teatro quedaran reducidos al mínimo. Lo que contaba era lo que tenía lugar en la conciencia de la audiencia, que se tornaba posible gracias a la destacada y abnegada disciplina de los actores.

Al finalizar el curso académico de 1938-1939, el primero de universidad, interpretaría el papel de Sagitario en una fábula fantástica, ‘El caballero de la luz de la luna’,producida por la compañía dramática experimental que sería conocida como ‘Estudio 39’. La obra fue representada en el patio del Collegium Maius. El actor más importante de Polonia, Juliusz Osterwa, se hallaba entre el público. Impresionado, invitó a los estudiantes actores a su casa y les propuso seguir en contacto.

(Weigel, pp. 69-70)