¿Por qué santa Laura Montoya fue una mujer de vanguardia?

Este concepto innovador solo se concretó por parte de la Iglesia durante la Tercera Conferencia General del Episcopado de América Latina (1979), conocida también como la Conferencia de Puebla, México. Allí, los obispos latinoamericanos, agrupados en el Celam, adoptaron la idea de dar “desde la propia pobreza”.

Inspiradora del Primer Congreso Misionero

De este congreso nacieron los Misioneros Javerianos de Yarumal, en Colombia, el primer seminario de misiones extranjeras de América Latina y uno de los siete existentes en el mundo. Uno de estos misioneros, el padre Fabián López, inspirado en la filosofía de santa Laura Montoya, sostiene: “Cuando llegué a África los misioneros europeos me preguntaban qué hacía allá, si venía de un país muy pobre. Yo les decía que mi misión era compartir y ayudar a otros a encontrar el pan de la vida, que es Dios, pobre a pobre, como enseñó la madre Laura”. Infortunadamente, la religiosa no pudo asistir al Congreso inspirado por ella en 1924 porque la jerarquía de la Iglesia no se lo permitió.