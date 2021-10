Cómo tener una cena romántica en casa como padres de niños pequeños

¡Los niños no tienen que evitar que tengas un toque de romance!

Mi esposo y yo tuvimos una cita reciente en casa que fue un completo fracaso. Entonces, naturalmente, tuve que escribir sobre cómo perfeccionar «la noche de otoño en casa». Quizás te ayude, lector, pero egoístamente, espero que me recuerde lo que no debo hacer la próxima vez que planeemos una cita nocturna.

Todo el mundo dice que es importante «salir con su cónyuge» y estoy de acuerdo. Pero salir de casa sin niños durante unas horas es difícil cuando tienes hijos pequeños. Supongo que también es difícil cuando tienes niños grandes, pero todavía no tengo experiencia personal sobre eso.

Si es difícil para vosotros dejar a vuestros hijos por cualquier motivo (encontrar buenas niñeras, el costo, niños con necesidades especiales, bebés muy pequeños), puede hacer que tener una cita nocturna sea una pesadilla de planificación.

Así que programa una cita lo antes posible, pero elimina el dolor de cabeza y los gastos al quedarte con estos consejos.

1 Prepara tus expectativas.

Esto no ha de verse como una cita nocturna para niños. Habrá interrupciones que se sumarán y restarán a todo lo que haya planeado. Este fue nuestro primer error recientemente. El bebé se negó a dormir a su hora habitual de dormir, por lo que lo que pensamos que sería una conversación sin bebés sobre nuestras esperanzas y sueños compartidos para el futuro con queso y cerveza de lujo terminó retrasándose y llenándose de estrés debido a los gritos tristes que venían del piso de arriba.

2 Tener la cita por fases.

Tu cita puede ser de 40 minutos por noche durante tres noches, y eso está bien. Si ese es el tiempo que tardas en terminar tu conversación o la película que empezaste la noche de la cita 1, y también dormir a una hora razonable, haz que suceda. Da la casualidad de que así es como salvamos nuestra noche de cita. Tuvimos la conversación que esperábamos tener en segmentos más cortos durante las próximas noches, durante los 30 minutos en los que los niños todavía estaban dormidos y nosotros todavía estábamos casi despiertos.

3 Encuentra formas de hacer que la cita sea especial.

Dado que no puedes darte el lujo de estar en un entorno diferente para hacer que la noche sea diferente, asegúrate de hacer algo para ayudar a que la noche (¡o las noches!) destaquen. Consigue un menú elegante que ambos disfruten o pídalo para llevar. Usa tus buenos platos o vasos. Haz una nueva bebida de otoño, enciende una vela. Guardad vuestras pantallas. Piensa en algunos temas sobre los que os gustaría hablar sobre vuestra relación y ten en cuenta que uno o ambos podrían hablar por defecto de sus hijos. Decidid juntos un límite de tiempo para hablar con los niños, luego dirigid la conversación hacia vuestra relación o interés compartido.

4 Ten un plan B y C.

Muchas cosas podrían terminar de manera diferente a lo que esperabas. Esto es cierto para cualquier cita, así que honestamente, esta no es una mala idea para cada cita que planees para el resto de tu vida. Sin embargo, si añades a los niños a la mezcla, tendrás un tipo especial de imprevisibilidad. Es posible que la caja temática que encargaste para la ocasión no llegue a tiempo. La película que pensaste que verías podría parecer demasiado cerebral/demasiado tonta/demasiado lo que sea y no encajar con el estado de ánimo de la noche. Las pesadillas inesperadas pueden despertar al niño que normalmente duerme mejor y más tiempo. Si ya has pensado en una forma de salvar la cita (oye, Internet no funciona, vamos a mirar las estrellas), esto ayuda a todos.

5 Prueba en la hora de la siesta.

Si una tarde de fin de semana es el mejor momento para todos, más que una noche, ¿por qué no intentarlo? Sentaos al aire libre con un monitor para bebés a mano y disfrutad de unos momentos especiales o una actividad juntos.

Así que saca tu agenda y busca una fecha que funcione y marca tu calendario. Luego, elige un buen thriller de Halloween y obtén los ingredientes para tus batidos de ron y calabaza. En la noche de la cita, prepara todo, ayude a los niños a jugar intensamente afuera para que se sientan contentos y cansados, y pídele a la Sagrada Familia la gracia de pasar una buena noche. Y si nada sale según lo planeado, puedes volver a intentarlo otra noche pronto. Todo es gracia. ¡Feliz noche de cita!