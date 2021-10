Volver a casarse no significa que ya no ames a tu primer cónyuge

Una psicóloga y autora cree que su primer marido, fallecido, intercede por ella y le ha dado su bendición para su segundo matrimonio

Elisabeth Mathieu-Riedel, psicóloga y médica de formación, autora de dos libros (en francés) sobre el duelo, quedó viuda a la edad de 65 años después de 21 años de feliz matrimonio con Alain, su primer marido. Confiada en la intercesión de Alain y segura de que las promesas de Cristo llenarían su corazón, conoció providencialmente a Jean-Pierre, también viudo, y se volvió a casar dos años después. Le cuenta a Aleteia cómo su primer marido todavía tiene un lugar en su vida.

– ¿Cómo sigue presente tu primer marido a tu lado?

La muerte no es sinónimo de desaparición. Alain permanece muy presente en mi corazón y en mis pensamientos, pero eso no me impide ser feliz y estar enamorada de Jean-Pierre.

Volver a casarse es un misterio de alegría que no empaña la memoria de nuestros primeros esposos. Al contrario, los asociamos con nuestra oración; mencionamos sus nombres durante la oración por los difuntos en la Misa, les pedimos que protejan a nuestros hijos y nietos, y oramos para que caminen en el corazón de Dios.

También experimentamos la comunión de los santos en la Eucaristía y en la adoración del Santísimo Sacramento, donde todos los esposos cristianos están unidos. Intento hacer mío este versículo del Evangelio que tanto amaba Alain: “Y yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). A veces veo la sonrisa de Alain cuando Jean-Pierre hace un comentario justificado. Le pido que me ayude a adquirir sus cualidades de optimismo, serenidad e incluso arte culinario, porque, como dueño de un restaurante con oficio, estaba altamente calificado.

– Algunas personas se sienten culpables ante la idea de volver a casarse. ¿Fue este el caso para ti ?

¡Para nada! Alain siempre me decía: «Cuando estire la pata, te enviaré un marido más joven desde el cielo». De hecho, tenía 18 años más que yo. Estoy segura de su intercesión en mi nuevo matrimonio con Jean-Pierre y, por tanto, de su bendición. Estoy convencida de que fue Dios quien eligió a mis dos esposos.