Alzheimer: Lady Gaga y Tony Bennett, un dueto para recordar

En junio, Tony Bennett todavía recordaba a su esposa y a sus hijos y aún sabía cómo hacer música. Otras cosas ya las había olvidado. Es el misterio del Alzheimer, una enfermedad que poco a poco se va llevando a la persona que fuimos. Pero no elimina lo que somos ni nuestra dignidad, porque es imposible. Siempre hay un resquicio que escapa a la destrucción de la memoria. En el caso de Tony Bennett la música se ha convertido en ese fuerte donde, de momento, la enfermedad no ha podido penetrar.

El legendario crooner desconoce incluso que padece Alzheimer, de acuerdo a lo que explicó su esposa, Susan Benedetto, en una entrevista realizada en junio para el famoso programa “60 minutes” del canal estadounidense CBS.

En 2017 fue diagnosticada a Bennett esta enfermedad que no perdona a nadie. Fue él mismo quien confesó a su mujer que había notado que le costaba recordar el nombre de algunos de los músicos con los que llevaba años trabajando.

Pese a su larga carrera, desde 2014 el cantante se había popularizado entre las generaciones más jóvenes por su disco de versiones en colaboración con Lady Gaga.

“Cheek to cheek” fue un rotundo éxito, un álbum superventas que fue galardonado con un premio Grammy. Bennett y Gaga se prometieron entonces volver a grabar otro disco juntos.

Y así lo hicieron. El resultado es “Love for sale”, que acaba de publicarse y supone la despedida de los escenarios del músico. El disco se grabó en 2018 cuando ya Bennett había recibido el diagnóstico. Para celebrar este último trabajo, actuó en agosto de este año en el famoso Radio City Music Hall de Nueva York. El día 3 de agosto cumplió 95 años y lo celebró interpretando sus canciones de siempre junto a Lady Gaga.

El cantante sorprendió a toda su familia, que no tenía muy claro que los conciertos pudieran celebrarse dado el estado de salud de Bennett. Pero sus fallos de memoria desaparecieron durante los ensayos para las actuaciones. Las canciones y la música de siempre seguían allí. Ensayó sin ayuda de ningún tipo. Recordaba todas las letras. “De repente, estaba de vuelta”, recuerda su esposa en el reportaje.

El 3 de agosto, el día del concierto por su cumpleaños, cantó frente a 6.000 personas durante una hora sin apenas olvidar una letra o cometer un error. Lee Musiker, uno de sus más estrechos colaboradores, define como “un milagro” la transformación de Bennett en el escenario. “Cuando vio al público, levantó las manos y volvió a ser el que era. Fue como si se encendiera. Como si hubiéramos encendido una luz en medio de su oscuridad”, añade su esposa.

“I Get A Kick Out Of You” es el primer single de “Love For Sale”. La canción es original del compositor Cole Porter y ha sido versionada por muchos artistas como Frank Sinatra. En ella Tony Bennett canta junto a Lady Gaga. En el documental para “60 minutes”, Lady Gaga también cuenta su experiencia junto a Bennett en aquellos meses en los que el músico iba perdiendo progresivamente la memoria.

Gaga confiesa que, en muchas ocasiones, se daba cuenta de que Bennett no recordaba su nombre y se refería a ella simplemente como “cariño”.

Pero la noche del show de agosto fue distinto. “Fue la primera vez en mucho tiempo que pronunció mi nombre. Vi de nuevo algo en él por lo que supe que me había reconocido. Me hizo ese regalo”, explica la cantante.

Fue el hijo mayor de Bennett, que además es su manager, quien tuvo la idea de que el veterano artista tuviera una gran despedida en los escenarios. El coronavirus la retrasó y el Alzheimer se añadió a las dificultades que la emergencia sanitaria había impuesto a la celebración de cualquier espectáculo. Pero era necesario organizar esos últimos recitales.

“La pandemia parecía que había puesto fin ya a su carrera, pero no podía terminar así. Se merecía otra cosa”, confiesa en la entrevista Danny Bennett.

Los dos conciertos de agosto en el Radio City Music Hall se emitirán en otoño en televisión. Será la última vez que podremos ver al mítico Tony Bennett encima de un escenario.