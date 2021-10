La familia numerosa, lo más eco friendly del mundo

Nueve tips con los que comprobamos que las familias numerosas cada día viven la sostenibilidad y la preocupación por el medio ambiente

-Mamá, si no me funciona el proyecto de Ciencias, ¿qué hago? Es un trabajo que tiene como objetivo concienciarnos de la importancia de los pequeños gestos que podemos hacer cada uno para mejorar la Creación, el planeta.

De premio

-Mira, cariño, si no te funciona, tienes la mejor institución en casa. La institución que, por antonomasia, defiende y cuida el planeta como ninguna: la familia numerosa. Si repasas los tips más clásicos de “Cómo ser ecológico en casa”, o “Enseña a cuidar la ecología en familia”, verás cómo todas las familias numerosas se deberían llevar los premios eco friendly”.

Tip 1: Pregúntate si puedes darle una segunda oportunidad, una segunda vida a ese objeto.

̶ Sin ir más lejos, el polo que lleva tu hermana Paz de 4 años, lo llevó hace 19 años tu hermana Carmen, hace 18 años Lucía, hace 14 Paula, hace 12 Cristina, hace 11 Ana, hace 10 Isabel, hace 8 Elena, y hace 7 Marta. Este curso lo lleva Paz encantada. En nuestras familias, heredar y estrenar nos produce la misma felicidad. Hace años que hemos creado nuestro propio wallapop: con los libros de texto, con los estuches, con las mochilas, con los plastidecores… Todos son objetos que mueren en acto de servicio; nunca son retirados de la batalla por capricho”.

Tip 2: Aprovechar el agua, sin malgastar en exceso.

Las nuestras son casas donde se gasta mucha agua, pero si hiciésemos un estudio de litros de agua gastados por cabeza, nos llevaríamos el homenaje de Greenpeace. Nada es más motivador para acelerar el ritmo de la ducha que los gritos de “¡Necesito entrar!”, acompañados por los compases de la puerta aporreada.

Aprovecharíamos más el coche pero la ley no lo permite, ¡qué lástima! Shutterstock-Sergey Novikov

Tip 3: El uso razonable de la luz.

Si algo tenemos en común estas familias es que dentro de las mismas hay un montón de fiscales dispuestos a señalar a aquel que se equivoca o comete un pequeño error: dejar una luz encendida puede significar un escrache en la puerta de su habitación.

Tip 4: No poner las lavadoras a media carga.

Es el tip que me hace más gracia. Utiliza la lavadora de forma responsable, que esté siempre llena. Creo que aquí no cabe hacer más comentarios…

Tip 5: Esperar a que el lavavajillas esté completamente cargado.

Con el primo hermano de la lavadora, el lavaplatos, pasa exactamente lo mismo. En casa, cuando estamos lavando a mano todo lo que no cabe en el lavavajillas, siempre hay una vocecita que suspira en voz alta: «¡Por qué no habrá tallas más grandes de lavavajillas!». El caso es que este es otro tip que llevamos cumpliendo en casa desde hace años con excelencia.

En la familia numerosa aprovechamos los recursos y aprendemos a no ser consumistas. Shutterstock

Tip 6: Reducir el consumismo, comprar sólo artículos absolutamente necesarios e imprescindibles.

En estas familias lo llevamos haciendo desde hace varios años por dos razones nada ecológicas: por las necesidades del guion (con comprar lo necesario ya tenemos que hacer filigranas); porque, con el paso de los años y los niños, adquirimos experiencia, y aprendemos que #demadresPantojashijosPaquirrines, y por su bien buscamos decir no aun teniendo presupuesto suficiente. Además, ahora también tenemos la razón eco friendly.

Tip 7: Amortizar el transporte.

Este duele un poco, ya que no lo amortizamos más porque no nos dejan. Si nos permitiesen tener una fila más en la parte de atrás de nuestras monovolúmenes sin pedirnos la siguiente categoría del carnet de conducir, lo amortizaríamos mucho más, con todos los dispositivos de seguridad requeridos.

Tip 8: Comprar a granel.

Cuando vamos a un supermercado, nos llaman la atención esos envases que parecen diseñados para Liliput. Siempre sonreímos pensando quién comprará eso tan pequeño. Nuestra dosis general de casi todo se podría resumir en una frase, esa orden militar que, en la batalla, hace referencia al fuego: ¡A discreción!

Tip 9: Calefacción.

Cuando hablamos del calor humano, a todos se nos viene a la cabeza la sensación de confort, seguridad y abrigo que nos aportan nuestros seres queridos. Pero os aseguro que también es un calor real, que se puede medir, y que hace que necesitemos utilizar menos la calefacción.

En definitiva, cuando respondimos que estábamos dispuestos a recibir de Dios, responsable y amorosamente, los hijos que nos enviara, y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia, era consciente de muchas cosas, aunque, si soy sincera, no pensaba en lo bueno que eso iba a ser para el planeta. Como siempre, al ingeniero #creadordetodo no se le despista nada. Ningún efecto secundario de las cosas hechas “como Dios manda” es casualidad. “Así que, mi niña, si te falla el proyecto de ciencias… ni tan mal, como se dice ahora. Una oportunidad para hablar de las familias numerosas”. Why not?