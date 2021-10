Chile: El aniversario que se convirtió en furia y fuego contra iglesias

Aquel 18 de octubre de 2020, a un año del estallido social de 2019, derivó en la quema de dos templos emblemáticos de Santiago de Chile, un gesto en sintonía con años cargados de ataques contra la Iglesia

El campanario envuelto en llamas conmocionó a todos los espectadores. Minutos después el derrumbe de la estructura. Sucedió el 18 de octubre de 2020 y el lugar afectado fue la iglesia de la Asunción en Santiago de Chile, una de las más antiguas de la capital.

Más temprano otra iglesia también resultaba quemada, la emblemática San Francisco de Borja, sitio que también fue vandalizado, dañado y quemado.

Todo aquello aconteció en los alrededores de la Plaza Italia y fue en el marco de las manifestaciones del aniversario del estallido social que sacudió a Chile allá por octubre de 2019.

Aún permanece en la retina de muchos tanto dolor y tanta furia. Imágenes religiosas dañadas y utilizadas para barricadas, un Cristo linchado. Jornadas cargadas de ataques y fuego contra la Iglesia.

Diversos ataques a iglesias en Chile:

La Iglesia y el repudio a esos ataques

Desde la Conferencia Episcopal de Chile de manera inmediata se publicó un comunicado ese 18 de octubre ante los hechos ocurridos en dos iglesias.

“Los sucesos de las últimas horas en Santiago y otras ciudades de Chile demuestran que no hay límites para quienes exacerban la violencia. Hemos contemplado con tristeza las agresiones, saqueos y el ataque a lugares de oración, espacios sagrados dedicados a Dios y al servicio solidario de las personas. Nos duele ver un templo patrimonial de Santiago destruido y que se festeje la destrucción”, manifestaron ese día los obispos de Chile.

“La inmensa mayoría de Chile anhela justicia y medidas eficaces que contribuyan a superar las brechas de desigualdad; no quiere más corrupción ni abusos, espera un trato digno, respetuoso y justo. Creemos que esa mayoría no apoya ni justifica las acciones violentas que causan dolor a personas y familias, dañando a comunidades que no pueden vivir tranquilas en sus hogares ni trabajar, atemorizados por quienes no buscan construir nada, sino más bien destruirlo todo”, indicaron.

Sin rencor

“A pesar de todo no guardamos rencor. Uno puede entender la rabia durante el estallido social debido a distintas circunstancias. Pero es fundamental que vayamos creciendo y caminando hacia una verdad civilización del amor o como dice el papa Francisco a una cultura del encuentro”.

Estas palabras fueron pronunciadas en diálogo con Aleteia a comienzos de 2021 por Pedro Narbona, sacerdote chileno al servicio de iglesias que habían sido vandalizadas en los últimos años. Lo dijo tras ser distinguido con el premio Libertad Religiosa 2021 que entregó Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Fue a él a quien le correspondió también acompañar el dolor de las comunidades afectadas por estos ataques.

“Compartir la pena de haber perdido nuestro espacio para reunirnos a celebrar nuestra fe ha sido muy significativo. Se debe entender que no es sólo la pérdida física, sino que hablamos de personas y familias enteras donde han desarrollado su vida espiritual en estas iglesias. Han celebrado, matrimonios, bautizos, primeras comuniones, sino que también han despedido a sus padres o abuelos”, expresó.

Los ataques incendiarios a iglesias en Chile han sido recurrentes en los últimos años, en particular durante el estallido social de 2019. Los actos vandálicos de los últimos años han dejado más de medio centenar de iglesias afectadas, siendo Chile un país que ha estado en la mira con respecto a la violación de la libertad religiosa.

Un nuevo ataque a una iglesia

Luego de aquellos episodios llegaría también la hora de la restauración. A dos años del estallido social y a uno del incendio de estas iglesias famosas como la Asunción y San Borja sigue presente la mirada sobre estos hechos. Pero hace pocos días, en la provincia de Arauco, una nueva iglesia fue quemada en Chile. Esto también generó repudio e indignación.