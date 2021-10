Liberados los tres seminaristas secuestrados en Nigeria

La situación de los cristianos es terrible y se multiplican los secuestros a clérigos y estudiantes de teología

Liberados tres seminaristas secuestrados el 11 de octubre tras un ataque al Seminario Mayor Cristo Rey en la Diócesis de Kafanchan, en Nigeria, fueron liberados. Lo anunciaba, en un comunicado, el P. Emmanuel Uche Okolo, canciller de la Diócesis de Kafanchan.

Secuestrados el día 11 de octubre

Según informaba el día 12 de octubre Ayuda a la Iglesia Necesitada, los tres seminaristas del cinturón medio de Nigeria, afectado por el conflicto, habían sido secuestrados de la capilla de su universidad, el lunes y otros seis resultaron heridos.

Los seminaristas secuestrados, todos estudiantes de teología de cuarto año, pertenecen a los Apóstoles de la Divina Caridad y a la Congregación de los Pequeños Hijos de la Eucaristía. En el momento del ataque, poco después de las 19.20 horas, más de 130 seminaristas estaban en el lugar, junto con el rector y el personal.

El padre Emmanuel Okolo, canciller de la diócesis de Kafanchan, que dirige el seminario, dijo en su momento: “Les pedimos su cercanía a nosotros al orar por la liberación rápida y segura de nuestros hermanos secuestrados. Se anima a los simpatizantes de nuestro… seminario a que desistan de tomar las leyes en sus manos. Utilizaríamos todos los medios legítimos para garantizar su publicación rápida y segura «.

Secuestro de jóvenes seminaristas es una acto abominable

Los soldados entraron rápidamente en escena en el Seminario Mayor Christ the King, en Fayat, estado de Kaduna, y llevaron a los estudiantes heridos al hospital. Desde entonces han sido dados de alta. Los seis seminaristas heridos fueron tratados en el Hospital de Salem en Kafanchan, pero el padre Okolo dijo que fueron dados de alta «después de que se confirmó que estaban estables».

El Dr. Thomas Heine-Geldern, presidente ejecutivo de Aid to the Church in Need International, dijo: “El secuestro de jóvenes seminaristas inocentes, una vez más, en Nigeria es un acto abominable. Apelamos a la conciencia de sus secuestradores y les instamos a que liberen a estos jóvenes. Pedimos a las personas de buena voluntad que se unan a nosotros para orar para que los tres seminaristas pronto sean liberados ilesos. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a las comunidades internacionales para que no aparten la mirada de las atrocidades que ocurren todos los días y el sufrimiento continuo de los cristianos debido a Boko Haram, los ataques de Fulani y los actos de violencia de los bandidos en todo el país ”.

Finalmente las suplicas fueron escuchadas y han sido liberados.

Secuestros en Nigeria

Los secuestros de clérigos se están volviendo más comunes en algunas partes de Nigeria. Al describir la situación de seguridad en Nigeria como «terrible», la Dra. Heine-Geldern pidió al gobierno que garantice la seguridad de los ciudadanos y dijo que el país «corre el riesgo de convertirse en un estado fallido».

El 8 de enero de 2020, cuatro seminaristas fueron secuestrados del Seminario Mayor del Buen Pastor, Kaduna, de los cuales tres fueron liberados, pero el cuarto y el más joven, Michael Nnadi, de 18 años, fue asesinado.