El Papa: ¿¡Qué desprecio la cultura del trabajo!? Si soy hijo de migrantes

El papa Francisco está cansado de ataques gratuitos, especialmente de aquellos personajes que no saben de su magisterio y de su historia de vida

El papa Francisco sostiene que no se puede vivir de subsidios, porque el gran objetivo es brindar fuentes de trabajo. Lo subraya en un vídeo mensaje al 57º Encuentro: «Logremos una Argentina sostenible» organizado por el Instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina.

“Lo que da dignidad es el trabajo”. El Pontífice ha puesto por delante la dignidad del trabajo para construir el futuro con el esfuerzo y el ingenio, para que las distintas personas encuentren el contexto más adecuado para desarrollar sus propios dones.

En el video publicado este 14 de octubre de 2021, el Papa muestra que está cansado de ataques gratuitos respecto a sus mensajes en línea con la doctrina social de la Iglesia:

“Algunos me han hecho decir cosas que yo no sostengo: que propongo una vida sin esfuerzo, o que desprecio la cultura del trabajo. Imagínense si se puede decir eso de un descendiente de piamonteses, que no vinieron a nuestro país con ganas de ser mantenidos sino con un enorme deseo de arremangarse para construir un futuro para sus familias.

Es curioso, no ponían la plata en el banco los migrantes, sino ladrillos y terreno. La casa, lo primero. Miraban adelante hacia la familia. Inversión de familia.”

El Papa con los emprendedores

El Obispo de Roma considera como la noble vocación del empresario que busca “con creatividad” producir riqueza y diversificar la producción, haciendo posible al mismo tiempo – dice el Papa – la generación de puestos de trabajo.

“No me cansaré de referirme a la dignidad del trabajo”: Lo que da dignidad es el trabajo. El que no tiene trabajo, siente que le falta algo, le falta esa dignidad que da propiamente el trabajo, que unge de dignidad”.

El Pontífice cree en el mérito, el esfuerzo y ganarse el pan con el sudor de la propia frente. Por ello, propone el desarrollo de los propios dones “porque no todos tienen las mismas capacidades e inclinaciones», y todo se realiza a través del diálogo “entre empresarios y los trabajadores”. Un diálogo que no es sólo indispensable, sino también “fecundo y prometedor”.

El Papa al lado de los últimos por “Tierra, Techo y Trabajo”

“Tierra, Techo y Trabajo”, claves del pensamiento social del Papa que participará en el IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares vía Zoom, debido a las limitaciones para los viajes por el COVID, el próximo 16 de octubre de 2021.

En ese evento ya se anuncia una contundente intervención del Papa latinoamericano respecto a las luchas sociales y en defensa de los derechos de los más humildes: campesinos, recolectores de basura y artesanos, etc.

Por su parte, los movimientos populares compartirán con el Papa el trabajo durante los momentos más duros de la pandemia, con la proyección del vídeo “La fuerza del nosotros” y le presentarán el documento “¡Salvemos a la humanidad y al planeta!”, síntesis de sus diálogos sobre los dilemas de la humanidad.

El evento cuenta con el apoyo del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede.