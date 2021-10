Alison y su lucha: A favor de la mujer y la vida

Es la portavoz de la marcha nacional en México y en Aleteia nos muestra su trabajo, su tesón y su imponente defensa de la vida

Alison González vocera de la marcha nacional, «A favor de la mujer y la vida» nos abrió las puertas de su corazón. Nos dejo ver que hay más allá de las marchas provida que han sido históricas en México por la convocatoria y participación de cientos de miles de mexicanos que salieron a manifestarse abiertamente su posición en contra del aborto.

Accidente fatal

Para Alison González vocera de la marcha nacional «A favor de la mujer y la vida», el vivir es de los más importante, pues apenas hace dos semanas sobrevivió a un accidente donde quedó destrozado su automóvil. Milagrosamente salvó su vida, sin ningún rasguño o heridas que lamentar y por eso, hoy vive más intensamente cada instante y cada paso que da. Declara que la vida es un milagro y de alguna forma volvió a nacer después de este fatal accidente automovilístico.

“El accidente que tuve no estaba presupuestado, mucho menos en estos días tan complicados en la defensa de la vida y de la mujer. Sin embargo este accidente afianzó mi vocación o mi llamado a la defensa de la vida y a vivir cada día cada momento, aprovechar a cada persona con la que estoy, y disfrutar de la vida, vivirla al máximo porque uno nunca sabe cuando puede ser su último día, esto me ayudó a valorar mi vida, valorar todo lo que tengo, que al final lo material va y viene”

Un exceso de trabajo en la defensa de la vida, noches sin dormir trabajando para sustentar los argumentos provida, organizando la protesta a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le provocó a Alison un pestañeo al volante, un instante, en una milesima de segundo se perdió en el agotamiento.

Fue suficiente para impactarse en un poste, lo último que recuerda es el ruido del impacto y la bolsa de aire en su rostro que le salvo la vida. Su coche quedó deshecho y determinado como pérdida total. Realmente fue un milagro que saliera ilesa, solo con algunas lesiones menores.

Sus amigos y seres más cercanos describen a Alison como una mujer alegre y llena de esperanza, características que la ayudan a seguir adelante en la lucha por los que no tienen voz. De profesión pedagoga, considera que la marcha «A favor de la mujer y la vida» fue histórica y formó precedente como una respuesta ante los embates de la cultura de la muerte.

Las mujeres que abortan no van a la cárcel

Alison acepta que la pasada marcha nacional no fue en respuesta a las recientes resoluciones de la SCJN donde la corte dejo el aborto libre y sin consecuencias penales en todo el territorio de México. Más bien esta marcha masiva fue para demostrar que en México existen ciudadanos que aun hoy promueven una cultura a favor de la vida y la mujer.

Es contundente al declarar que ella no quiere que las mujeres vayan a la cárcel por abortar, pues la realidad es que a nivel nacional no son cientos de miles de mujeres las que están recluidas y privadas de su libertad como lo mencionaron en el discurso en la SCJN para justificar la despenalizacion del aborto.

Alison afirma que: son solo 107 personas las que están recluidas por este delito, y de esas 107 personas, 101 son hombres. Este es un dato revelador explica la activista provida. Por lo tanto las mujeres que abortan no van a la carcel, pues les equiparan las penas como horas de servicio comunitario.

“Las personas que si estan en la carcel recluidas con el delito ya tipificado del aborto es por que generaron violencia en contra de las mujeres gestantes, por temas de abuso, son personas que obligaron a la mujer a realizarse un aborto, por lo tanto podemos confirmar que la mujeres que abortan no van a la carcel y pudimos desenmascarar las intenciones reales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”

Embarazada

A pesar que Alison nunca ha estado embarazada, ella expresa que esto no le impide luchar y alzar la voz en contra del aborto. A pesar de no ser todavía una mujer que haya vivido y sentido en su vientre los latidos de vida de otro ser humano, esto no le coarta su libertad como mujer para expresarse libremente.

Desea algún día procrear, embarazarse, pues lo desea dentro de un matrimonio, casada con el que será su esposo y ciertamente tiene ese anhelo como mujer. No acepta las criticas que le impiden luchar en contra del aborto solo por que aun no ha sido una mujer gestante, pues no se necesita ser una mujer embarazada para estar consciente que el aborto es un crimen pues por sentido común, el aborto es un homicidio.

“Estar embarazada es un proceso muy fuerte, de cambios no solamente biológicos, si no también psicológicos, creo que ha de ser increíble, pero reconozco que no es fácil, creo que cada mujer es diferente, cada embarazo es diferente, sin duda es algo que veo con mucho anhelo, es algo característico de las mujeres el poder traer vida y eso nos me ha de marcar el corazón”

Sus papás metieron la pata…

Cuando se le cuestiona a Alison de como o porque se involucró en la causa provida, no duda en responder que la mueve muy profundamente la vida de los inocentes en el vientre materno.

Pero además tiene una razón más, pues sus papás vivieron de cerca la posibilidad de abortar a su primogenita, al embarazarse muy jóvenes y siendo aun estudiantes. Ellos decidieron valientemente por la vida y no abortar, al darle una oportunidad a su primogenita, que por cierto es la hermana mayor de Alison.

Por todo ello vive con mucha emoción el movimiento provida. Para ella no hay ninguna justificación para abortar a un ser indefenso, pues siempre hay razones para salvar la vida del no nacido y salvar a la mujer de cualquier situación que vulnere su integridad y estabilidad.

“Era un embarazo vulnerable, de cierta forma en crisis, ninguno de los dos había terminado sus estudios, tenían un futuro por delante, quizás no era el mejor momento para embarazarse, y aun así valientemente dijeron vamos a salir de esta, yo nos ese embarazo es mi hermana mayor, después vino la siguiente, y luego vine yo, veo que tuvieron valentía y reconocieron un valor supremo.”

Adoptar a un hijo

Para Alisón la adopción es una gran respuesta y solución al aborto. Por eso deja abierta esta posibilidad de que ella misma sea una mujer que adopte, si bien lo desearía ya estando casada, formando un matrimonio con su esposo.

Sueña con esa posibilidad de darle la oportunidad y cobijo a un ser humano indefenso que pueda encontrar una alternativa de amor es sus brazos. Si las leyes y los tiempos lo permiten, ella comparte que se sometería a los requisitos y a las pruebas que fueren necesarias para que en su momento pudiera convertirse en una mamá adoptiva.