Las “Navidades felices” de Maduro en un país donde reina la pobreza

El desgastado servicio médico que existe en Venezuela no puede ser más elocuente y doloroso para la profesora jubilada Miriam Josefina Serrano. La docente, que por casi 30 años trabajó en la Gobernación del estado Miranda, recurrió este 9 de octubre a las redes sociales, solicitando apoyo para enfrentar la operación de un tumor en el colon.

“Necesito de su ayuda económica porque presento un tumor en el colon y requiero de estos estudios y exámenes: ultrasonido hepático o ecografía Doppler (50 dólares), depuración de creatinina de 24 horas (10 dólares) y evaluación de radioterapia (50 dólares)”, publicó en Facebook. De alcanzar la suma necesaria, podrá pagar los estudios, medicamentos y la extirpación del tumor detectado en 2020, ratificó para Aleteia.

“Los estudios debo realizarlos antes del 25 de octubre ya que se requiere quimioterapia, pero desconozco cuántas son. Cada sesión tiene un costo de 50 dólares de acuerdo con los presupuestos de las clínicas privadas. En los hospitales públicos esto es imposible debido a las largas filas de pacientes. Allí tendría que empezar de cero”.

La amarga realidad es que Miriam como docente jubilada y quien ha realizado labor social para la Iglesia y otras organizaciones humanitarias –igual que cualquier otro trabajador venezolano- no recibe más de 20 dólares mensuales.

De allí que su única posibilidad de conseguir el dinero es a través de las redes sociales y las plataformas de ayuda. “Tristemente, en la Venezuela de las ‘Navidades felices’ promovida por Maduro, mi caso no es el único”, dijo con cierta desesperanza.

El de Mirian Serrano es uno de los muchos ejemplos de lo que existe en Venezuela. Por un lado, están quienes ostentan el poder junto a sus allegados, viviendo en una burbuja de felicidad donde nada les falta. En el otro está el 94% de la población venezolana, sumida en la mayor pobreza de su historia, tal como lo dio a conocer ENCOVI 2021.

Es así como el primero de octubre, nuevamente el presidente Nicolás Maduro Moros, decretó el adelanto de las Navidades. Es la segunda vez que los festejos se adelantan desde octubre, aunque no a principio del mes. En el año 2020 la temporada de Navidad en Venezuela comenzó el 15 de octubre; y en 2019, fue a partir de noviembre.

“Llegó la navidad al Palacio de Miraflores y a todo nuestro país, con la alegría y detalles que caracterizan esta época especial. En Venezuela vamos a tener unas navidades felices, llena de luces y colorido”, publicó Maduro el 1 de octubre en Twitter.

“Quiero decirles que bello está el Palacio, llegó la Navidad empezando octubre. Una belleza. Mira este arbolito, se pone bello el Palacio. Mira, adornado”, se le escucha decir en un video mientras señala los ornatos navideños en el Palacio de Miraflores.

Las respuestas no se hicieron esperar en las redes sociales, aunque ese día muchas estaban fuera de servicio a escala mundial. Algunos se preguntaron: “¿Navidades felices? ¿Para quienes?”. Alguna cuenta mostraba el cuerpo de una persona fallecida por Covid, siendo arrastrado escaleras abajo en el hospital de Maracaibo. “Como si de cualquier basura se tratara”. Este hospital carece de todo, de insumos y servicios.

“Mientras 30 multimillonarios socialistas festejarán las navidades con holgura y riqueza, millones no podrán celebrar la navidad bajo su pobreza criminalizada. Maduro se enorgullecerá de su destrucción y dirá al mundo por sus TV personales que Venezuela tiene unas navidades felices”, escribió el artista plásticoEliad Jhosue.

Ocultar la cara de la pobreza en Venezuela

“La estrategia de la ficción madurista sólo buscaba ocultar la realidad económica del país”, dijo un economista. “Ese primero de octubre entraba en vigencia una nueva moneda con seis ceros menos llamado Bolívar Digital que vendría a contrarrestar el uso del dólar y superar la devaluación e hiperinflación rumbo a los próximos cuatro años”.

Se trata de una nueva historia de reconversión en la moneda local. En 2007 se eliminaron tres ceros y nació el Bolívar Fuerte. Once años después se eliminaron cinco ceros y dio a luz el Bolívar Soberano. Ahora con el Bolívar Digital eliminan seis ceros. En total: catorce ceros perdidos al bolívar. “Es decir, más pobreza para la gente pobre”.

Juan Medici: “Y sales tú”

El cantautor venezolano Juan Medici, quien desde el año 2006 se ha dedicado a escribir canciones con las que intenta derrotar la censura que existe en el país, expresó desde el exilio: “Adelantar la navidad es adelantar la tristeza de los que no tendrán unas felices fiestas. La dictadura muestra su indiferencia ante el sufrimiento de nuestra gente”. Su canción: “Y sales tú“, en rechazo al adelanto de la Navidad por parte de Maduro, está viralizada en Internet.

“Qué fácil decorar la escena, cuando el dinero no es problema, aunque tú nunca has trabajado. Ese dinero es de mi gente, que no tendrá un muy buen diciembre, ni pá comer ni pá regalos. Y sales tú, a mostrarnos cómo decoraste el Palacio. Tantas luces y adornos llenando el espacio. Tanto lujo y derroche, pá tapar la tristeza. Mientras el dictador celebra esta noche, duerme el pueblo en pobreza”, canta Medici.

Todavía la población recuerda aquella triste comparación del año 2017, cuando Maduro adelantó la Navidad a cuatro semanas de Adviento, con la figura de un “Chávez Niño”, acostado en el pesebre. Usurpaba así al verdadero Niño Jesús de la historia.