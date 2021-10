Sorpresa: Tu bebé en el útero te escucha y aprende antes de nacer

Cuanto más avanza la ciencia, más descubrimos la maravilla de la vida en el útero, la complejidad bien orquestada del desarrollo embrionario y la riqueza de la relación que se establece inmediatamente entre el feto y el entorno que lo rodea, incluso más allá de las paredes uterinas

En Corea todos tendríamos un año más, porque nuestra edad se calcularía, incluso redondearía, desde el inicio de la gestación. Extraño, de hecho, para nuestro estilo de vida occidental que solo nos otorga derechos y beneficios fiscales al nacer.

Sin embargo, la evidencia de que no solo la vida entendida un poco de manera genérica sino que también la historia personal comienza en el útero es cada vez más detallada.

Leyendo en el número de octubre de BenEssere el artículo de la profesora Alessandra Graziottin, una de las primeras que voy a consultar, recordé a nuestra hija mayor, muy afinada, cantando desde tiempos inmemoriales, alfabetizada primero con las canciones que con las frases habladas. Y sí, de hecho ella es quien más ha disfrutado escuchando música elegida especialmente para ella desde la época de su vida intrauterina.

No es prueba de nada, y mucho menos, pero es un dulce recordatorio de cómo los padres comenzamos a ofrecer comida y cosas buenas a nuestros hijos mucho antes de que nazcan.

En el informe al que me refiero, el médico responde a un lector que pregunta cuánto y cómo lo que sucede a su alrededor, destinado a él, antes de que nazca, puede influir en el futuro talento de un niño. En definitiva, el tema de la pizarra en blanco y el innatismo pero con la novedad de la embriología humana y la relación del niño con el medio externo.

¿Mamá feliz, bebé feliz?

Especialmente con el primer embarazo, si las condiciones de la pareja y el contexto que la rodea son normales y favorables, uno se inclina suavemente a alcanzar al pequeño que aún se está formando dentro de las cálidas paredes uterinas con estímulos positivos, especialmente sonoros. Y la ciencia confirma la bondad de esta tendencia:

Voces dulces, música relajante y melodías son las caricias invisibles y preciosas que llegan al pequeño: la calidad del embarazo y los estímulos, incluidos los auditivos, que recibe el feto inciden en su salud física y emocional. Benessere, octubre de 2021, pág. 38 y siguientes

Y la audición es el sentido que le permite ponerse en contacto incluso con quienes lo esperan afuera. A partir de la semana 22 de gestación, esta facultad ya se ha afinado lo suficiente como para permitirle seguir, apreciar, memorizar lo que siente y aprender de los estímulos que provienen de ese canal.

El estudio del desarrollo humano también confirma otra tendencia particularmente interesante: el crecimiento del bebé está dominado por el desarrollo neurológico desde el principio.

Lo que se convertirá en el cerebro es la fuerza impulsora detrás del proceso que conducirá al nacimiento de un niño y la futura existencia de un hombre adulto.

El tubo neural, que luego se convertirá en el cerebro y la médula espinal, se sella completamente tres semanas después de la concepción, un día después de que el corazón comienza a latir. En la cuarta semana después de la concepción, los ojos y los oídos comenzaron a formarse, incluidas las conexiones con el cerebro en desarrollo. Entrevista con Katrina Furth, neurociencia del desarrollo

Lengua materna, inmediatamente

Es tan cierto que nuestros bebés comienzan a aprender desde el vientre materno, y principalmente gracias a los sonidos, que incluso se puede ver desde cómo lloran los bebés en diferentes partes del mundo.

Estudios innovadores han demostrado, por ejemplo, que los bebés chinos se expresan con un llanto que imita los tonos del idioma chino de su madre. Los pequeños franceses lloran, expresando tonos crecientes, y los alemanes, en cambio, tonos decrecientes, reflejando las modalidades sonoras de las lenguas de sus respectivas madres. El aprendizaje de la lengua materna, los sonidos típicos que la caracterizan, la que hablamos con más soltura y conveniencia, que nos pertenece profundamente y en la que nos reconocemos, comienza ya en el quinto mes de embarazo. Benessere, octubre de 2021, p. 38 y siguientes

Por eso es correcto, perfectamente adecuado, llamar «materna» a nuestra lengua. Porque es en el fondo, según la amplitud misma de la palabra madre: es desde el principio, desde el momento de la concepción que comienza la vida del niño y la de la maternidad de la mujer.

Qué maravilloso, ahora que lo pienso. Disculpen la incursión religiosa, pero estos son los temas, los particularmente vinculados a nuestra corporeidad, que más que otros nos invitan a reflexiones de carácter espiritual.

Entre los muchos episodios que nos ofrece la liturgia, así como el rezo del rosario, uno en particular siempre me ha cuestionado y al mismo tiempo me ha consolado: la visita de María a su prima Isabel.

Coprotagonistas de la historia

«En aquellos días, María partió hacia la montaña y rápidamente llegó a una ciudad de Judá. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Tan pronto como Isabel escuchó el saludo de María, el bebé saltó en su útero. Isabel se llenó del Espíritu Santo y clamó a gran voz: «¡Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!» (Lc 1,39-42)

Aquí está el ejemplo más hermoso y completo de cómo el bebé en el útero percibe y reacciona a la vida fuera de él, incluso entrando en la historia de las historias, la de la Salvación.

Juan, después de que su madre escuche el saludo de la joven María, embarazada de Jesús, salta en su vientre.

Ahora bien, la expresión es quizás demasiado poética, pero para todos los padres, incluidos los padres, está muy claro lo que significa «susurrar en el útero» de un bebé de seis meses (quizás fue al comienzo del sexto, el momento en el que incluso la audición ha alcanzado un desarrollo suficientemente complejo).

Aquí, una patada, un giro, un puño bien dirigido: qué maravilla, ya podías interactuar con nuestro hijo incluso desde fuera. Incluso el padre podría haber experimentado un diálogo real, por simple que fuera.

Aprendizaje prenatal

El oído es un órgano precioso, ya en el útero para conectarnos con el mundo y empezar a habitarlo.

Para el feto mamífero, que somos, la madre es el primer hogar. El útero materno es la primera cuna, el primer dormitorio, la primera escuela.

Deberíamos tener mucha más atención y conciencia que la vida emocional, pero también el potencial de aprendizaje de nuestros bebés, que comienza mucho antes del nacimiento, ya dentro del útero. Benessere, octubre de 2021, p. 38 y siguientes

A una mirada distraída puede parecer que en el exterior suceden grandes cosas, que los juegos serios se deciden una vez que llegas al mundo. En cambio, ya estamos en el mundo, gracias al vientre materno, en el que estamos custodiados pero no excluidos, separados pero no extraños. Somos parte de él, vivimos en él y ya le condicionamos, como nos condiciona pero a través del filtro protector de la madre.

En esa habitación nocturna, el embrión y luego el feto tienen una intensa vida física y emocional, que crece a medida que avanza el embarazo. El diálogo que el pequeño tiene con su madre, y a través de ella con el mundo exterior, muestra una complejidad extraordinaria. Ibídem

La forma es el contenido

¿Debemos por tanto prestar atención a lo que decimos ya que nuestro niño siente y comprende a su manera incluso cuando está en el vientre?

La comunicación humana tiene un canal primario que siempre será preferencial a lo largo de la vida, incluso si nos convertimos en gerentes o asesores financieros o presidentes de la República; de lo contrario no explicaríamos las fortunas ininterrumpidas de entrenadores y oradores que nos enseñan las reglas del hablar en público, los errores a evitar, el estilo adecuado a cada situación y las frases motivacionales que mejor funcionan. Lo que pasa por debajo y por delante del contenido de las palabras es siempre el tono, el ritmo, el volumen y con ellos la intención.

Por eso es importante preguntarnos no tanto qué decimos, sino de qué calidad son los sonidos que le enviamos a nuestro bebé.

El niño escucha. Nos escucha. ¿Qué tonos de voz usamos? ¿Amable, cariñoso o violento? ¿Qué palabras y qué música viven en nuestros hogares? ¿Y qué sonidos, o ruidos ambientales? Las señales, incluidas las auditivas, que llegan al bebé a través de la pared abdominal, la pared uterina y el líquido amniótico modifican su desarrollo cerebral, físico y emocional: la llamada neuroplasticidad. Ibidem

No nos dejemos llevar por la culpa

Sé cómo están las mujeres embarazadas: no es una simple tormenta hormonal, estamos en pleno cataclismo; una especie de Armagedón de estrógenos, progesterona y otras hormonas proteicas necesarias para el buen desarrollo del embarazo tiene un efecto beneficioso en nuestro organismo.

Este ejército bioquímico lleva consigo, como una retaguardia llena de municiones y suministros, también una carga de ansiedad, independientemente de la culpa, la incertidumbre, una sensación de no dar abasto.

Por eso es fundamental que a nuestro alrededor se nos ayude a mantener la calma, a no prestar demasiada atención a los miedos que inevitablemente se amontonarán en nuestra mente.

Por ejemplo, no debemos hacernos daño pensando que habíamos dañado irremediablemente a nuestro tercer hijo porque mientras estábamos embarazadas de él les gritamos desparramados a los dos que ya habían nacido para que de inmediato pusieran el dormitorio en orden y tal vez nuestro tono, en el entorno preciso, fuera no siempre amable y amortiguado como nos hubiera gustado.

Vida intrauterina y escuela de supervivencia

Es durante la gestación que nuestro hijo practica la vida al aire libre. «El niño pasa por el ensayo general de la escuela de supervivencia, la escuela del miedo o la escuela de la alegría, cuando los estímulos positivos activan sus sistemas de recompensa y placer».

Sobre todo vive la variedad multiforme de la vida familiar, su imperfección pero también la clave y la forma en que se realiza la sinfonía de esa familia: amplia, pausada, alegre, con dulzura …

El estudio del desarrollo fetal y el condicionamiento ambiental no hace más que ofrecer detalles asombrosos sobre lo que se sabe o al menos se sospecha a partir de la experiencia: cada estímulo tiene su efecto; un ambiente básicamente sereno, donde se respira alegría incluso en medio de incertidumbres y cansancio, es el mejor hábitat para acoger a un niño y lo afectará en su vida futura.