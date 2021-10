La bella oración que Madre Teresa rezaba al vestirse

Para la Madre Teresa, cada gesto diario debía ir acompañado de una oración, como esta hermosa plegaria que rezaba cuando se vestía por la mañana

Nada mejor para empezar el día. Ora por la mañana para recuperar tu aliento interior y ponerte en presencia de Dios. ¿Por qué no cuando llega el momento de ponerse las sandalias? Como hacía la Madre Teresa todas las mañanas…

«Oración cuando me visto»

Hábito: María, Madre querida, permite que este santo hábito (besándolo) me recuerde mi separación del mundo y sus vanidades. Haz del mundo nada para mí y hazme nada para el mundo. Que me recuerde mi vestido bautismal y me ayude hoy a mantener un corazón puro sin pecado.

Cinturón: María, Madre querida, que este cinturón (abrazándolo) me recuerde que soy tu hija y que, como tal, debo intentar imitar tu pureza evangélica, envuelta y protegida por la pobreza absoluta que completó lo que hiciste por Jesús.

Sari: Oh Santísima Virgen María, cúbreme con el manto de tu humildad y haz que este sari (besándolo) siempre me haga más como tú.

Crucifijo: haz que este crucifijo (besándolo) me recuerde que soy la esposa de Jesús crucificado y que por tanto debo vivir una vida de víctima en todo y llevar adelante Su obra como Misionera de la Caridad.

Sandalias: Dame la voluntad espontánea, amado Jesús, de seguirte cada vez que vayas en busca de almas, sea cual sea el sacrificio que me requiera y por puro amor a ti.