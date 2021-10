4 horas en un puente para evitar el suicidio de una madre de 3 hijos

View this post on Instagram

Hoy, Martina Pigliapoco es la heroína del día. Se corre a entrevistar a la joven carabiniere de 25 años que fue la protagonista de esta empresa de mediación que duró 4 horas en un puente tibetano cerca de Cortina d’Ampezzo.

No lo habría imaginado, no había repasado las lecciones sobre cómo se está junto a una persona que intenta suicidarse. Se encontró en esa situación por casualidad y porque corrió. Su patrulla estaba cerca del lugar de donde había llegado el informe y, por la gravedad del hecho, Martina se puso a correr porque temía que la mujer hubiera ya saldado al vacío.

No, no había nada programado. Después del primer informe nos apresuramos al principio del camino que conducía al puente tibetano de Perarolo. Desde ahí tuvimos que seguir a pie sobre un sendero en subida. Yo fui la primera en bajarme del coche y corrí más rápidamente que mi compañero. Pero no sabíamos si entre la llamada y nuestra llegada al lugar la señora había ya saltado. Este fue el pensamiento: ¿llegaremos a tiempo?

Por Avvenire