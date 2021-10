La Virgen acompaña a los jóvenes de la JMJ de Lisboa

El Comité organizador de la JMJ revela las fechas del evento internacional de fe que convoca a los jóvenes de los cinco continentes

Las fechas de la próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Lisboa (Portugal) fueron reveladas por el Comité Organizador Local el 4 de octubre de 2021. Un evento de fe que tendrá como compañera a la Virgen María en el camino de los jóvenes, evidente en el tema y el logo.

La JMJ se celebrará del 1 al 6 de agosto de 2023, según un comunicado de prensa.

«Los jóvenes de todo el mundo desean desde hace tiempo conocer las fechas de la JMJ de Lisboa en 2023 para prepararse», afirma el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, en el comunicado.

Así demostró estar «muy contento» por el anuncio de las fechas y deseó que los 22 meses que faltan para el evento «sean un tiempo de evangelización para todos».

El Comité Organizador Local cuenta ahora con 400 voluntarios. Cada diócesis de Portugal ha creado ya su propio comité organizador diocesano para preparar el evento, que reunirá a jóvenes católicos de todo el mundo.

María compañera de viaje de los jóvenes

El nuevo logo de la JMJ se inspira en el tema elegido por el Papa Francisco: ”María se levantó y partió sin demora», Lc 1,39” y en el surco de la cultura y la religiosidad portuguesas.

La frase bíblica (una cita del Evangelio de San Lucas) abre el relato de la Visitación (la visita de María a su prima Isabel), un episodio bíblico que se sigue a la Anunciación (el anuncio del ángel a María de que iba a ser la madre del Hijo de Dios, que fue el tema de la última JMJ, en Panamá).

María de Nazaret es la gran figura del camino cristiano, que nos enseña a decirle sí a Dios. Fue la protagonista de la última edición de la JMJ y también lo será en Lisboa.

En el episodio bíblico de la Visitación, la acción de levantarse presenta a María, simultáneamente, como mujer de caridad y como mujer misionera.

Partir sin demora resume la actitud plasmada por el Papa Francisco en sus instrucciones para la JMJ Lisboa 2023: “Que sea activa y misionera la evangelización de los jóvenes, que asimismo reconocerán y serán testigos de la presencia de Cristo vivo”.

Dirigiéndose especialmente a los jóvenes, desafiándolos a ser valientes misioneros, el Papa escribe en la Exhortación Apostólica Christus Vivit: “¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos. El Evangelio no es para algunos sino para todos” (CV 177).

La JMJ en Lisboa

Originalmente prevista para el verano de 2022, la JMJ fue pospuesta a 2023 por la Santa Sede a causa de la pandemia. Esta será la cuarta JMJ del Papa Francisco. Las últimas se celebraron en Panamá en 2019 y reunieron a unos 700.000 participantes.

El 27 de enero de 2019, durante la JMJ celebrada en Panamá, el cardenal Kevin Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, de la Santa Sede, anunció que Lisboa sería la próxima ciudad en la que se celebraría el evento.

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa, fue instituida por Juan Pablo II en 1985, y desde entonces representa un tiempo de encuentro y de intercambio para millones de personas en todo el mundo.

La primera edición tuvo lugar en 1986 en Roma, y desde entonces la JMJ ha pasado por las siguientes ciudades: Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), París (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colonia (2005), Sydney (2008), Madrid (2011), Río de Janeiro (2013), Cracovia (2016) y Panamá (2019).

Para más información visitar la página oficial del evento: http://www.lisboa2023.org.