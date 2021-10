La famosa catedral peruana que se “tiñe” de morado en octubre

Se trata de la Basílica Catedral San Miguel de Piura y lo hace en honor al Señor Cautivo de Ayabaca y al Señor de los Milagros, dos fuertes devociones en el país sudamericano

El pasado 31 de julio un sismo la hizo temblar y le generó daños. Ahora, en octubre, aquel susto se transforma en esperanza y una vez más el morado aparece como color distintivo para homenajear al Señor Cautivo de Ayabaca y al Señor de los Milagros.

Se trata de la famosa Basílica Catedral San Miguel de Piura y un recuerdo a dos devociones que “manifiestan la profunda fe cristiana y la honda identidad católica” de Perú, tal cual recuerda el propio Arzobispado de Piura a través de un comunicado.

Novedoso sistema de iluminación

“Con el fin de animarnos a vivir este tiempo especial de conversión, oración y caridad, la Basílica Catedral de Piura se ha iluminado con el característico color morado, propio de este tiempo, gracias a un novedoso sistema de luces que ilumina su fachada y sus torres”, se recuerda desde el Arzobispado.

“De esta manera y a través de la fuerza del símbolo se quiere expresar públicamente nuestra fe llena de confianza y amor al Cautivito y al Cristo de Pachacamilla. Del mismo modo los integrantes de la Hermandad del Señor de Los Milagros han adornado el centro histórico y las principales avenidas y calles de nuestra ciudad con banderines morados”, se agrega.

Una catedral teñida en pandemia

No es la primera vez que esta catedral luce su fachada iluminada y tampoco que coincida con el tiempo de pandemia, pues en 2020 sucedió algo similar. Sin embargo, una vez más, esta situación no es impedimento para que “la vida personal y social, se tiñan una vez más de morado, es decir, de un profundo amor al Señor y a los hermanos”. Por ese lado ha ido la reflexión del arzobispo de Piura, monseñor José Antonio Eguren Anselmi.

“A veces creemos que frente al mal Dios no habla, se queda mudo, no actúa, no interviene, pero no es así. A toda la fuerza negativa y disgregadora del mal, Dios ha respondido en la Cruz con toda la mansa omnipotencia de su amor misericordioso”, expresó.

“(…) Por ello, frente a las sagradas imágenes del Señor Cautivo y del Señor de los Milagros podemos exclamar llenos de confianza: Señor tu eres nuestra única y verdadera esperanza. Señor sánanos de la pandemia, y en las actuales circunstancias que vivimos, une, defiende y sana, a nuestra amada Patria”, agregó Anselmi.

De esta manera, lejos de aquel temblor de fines de julio he aquí un gesto dispuesto a mover corazones una vez más con el color más famoso en Perú durante el mes de octubre.