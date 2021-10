Ella se quedó con él, en estado vegetativo, durante 39 años

Bernadette, la esposa del ex jugador de futbol Jean-Pierre Adams, le ha dado al mundo un ejemplo de dedicación y amor en su continuo cuidado por su esposo

El 6 de septiembre de 2021, Jean-Pierre Adams murió a la edad de 73 años. Fue un ex futbolista profesional francés del Nimes, Niza y Paris Saint-Germain.

Pero lo que hace su historia excepcional no es solo su éxito en el campo en su juventud. Pasó 39 años en un estado vegetativo persistente luego de un error de la anestesia durante una operación en una de sus rodillas en 1981.

A lo largo de esas casi cuatro décadas, contó con el apoyo inquebrantable de su esposa, Bernadette, quien permaneció continuamente junto a su cama. Llevaban casados 52 años cuando él murió.

Bernadette le ha dado al mundo un ejemplo de dedicación y una lección de amor. Su vida diaria giraba en torno a la de su marido, que respiraba sin asistencia, alternando entre el sueño y la vigilia. Cuando estaba despierto, tenía los ojos bien abiertos pero no podía comunicarse con nadie.

Ella vivía junto a la cama del ex futbolista, en una habitación totalmente dedicada a él. Con el fin de aligerar su vida diaria, sabiendo que las personas que no pueden comunicarse con el mundo exterior aún pueden ser conscientes de su entorno, repetía una lista de reproducción de canciones de sus cantantes favoritos, entre los que se encontraban Aretha Franklin, Otis Redding, y Chuck Berry.

Contra la eutanasia

Fue una batalla agotadora que luchó sola, día a día, y fue emblemática del debate social sobre el final de la vida.

«Nunca me preguntaron la cuestión de la eutanasia para Jean-Pierre, porque solo estuvo en coma durante unas pocas semanas, pero habría dicho ‘no’ con seguridad. Uno se dice a uno mismo que mientras haya vida, hay esperanza», dijo a Le Point en 2019.

Aunque vivía con la esperanza de que su marido se despertara algún día, Bernadette Adams temía sobre todo morir antes de la «Roca» (un apodo que se le dio a Jean-Pierre por su capacidad para detener a los jugadores atacantes del equipo contrario). Le preocupaba quién seguiría cuidando de él si ella no estaba.

También recordaba con impresionante memoria las últimas palabras que le dirigió su marido antes de su infortunada operación.

«Todo está bien, estoy en muy buena forma. Me van a operar a las 11 a.m. Piensa en mí de todos modos, pero ven a buscarme en ocho días y no te olvides de un par de muletas», la tranquilizó. Estas palabras adquieren hoy una resonancia particular.

El equipo de Niza para el que jugaba le rindió homenaje el 19 de septiembre antes de jugar contra el AS Monaco en el Allianz Riviera.