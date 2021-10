Alex Sirvent: México está pasando por un “combate espiritual”

El aborto en México se ha desatado en el territorio y suelo de la Virgen de Guadalupe, y es uno de tantos temas que han dividido a la sociedad mexicana. No es la excepción en el medio artistico y la comunidad de actores y cantantes de las grandes televisoras como son TV Azteca, Televisa, Imagen, donde la mayoria aprueba el aborto y quienes se declaran en contra del aborto o se declaran a favor de la vida son linchados, como es el caso de Eduardo Verastegui que en los últimos dias ha sufrido un linchamiento por su postura provida.

Hoy el linchamiento es para el ex cantante del grupo MercurioAlex Sirvent, actor, cantante y compositor que se ha declarado abiertamente en contra del aborto y a favor de la vida.

En entrevista para el programa “De primera mano” de Grupo Imagen, Alex Sirvent expreso:

“Soy próvida 100%, creo que México está pasando uno de los momentos más duros y más difíciles. Creo que estamos en un combate espiritual que estamos viviendo ahorita, como puede ser posible que un pueblo tan católico apoye el asesinato, y no tengamos la voluntad y la fuerza para defender a los que no tienen voz todavía, no podenos privar la vida de ningun ser humano”

“Soy muy provida, he ido a los centros de aborto a tratar de convencer a las chicas para que no aborten, he tratado de ir y hablar con ellas y con sus parejas pues los hombres también tienen un efecto secundario en una decisión tan difícil”

Por estas palabras Alex Sirvent se ganó el linchamiento, tanto en redes sociales como por miembros del medio artistico.

Es posible que para Alex este linchamiento no le preocupe tanto, pues ha manifestado abiertamente su fe en Dios, su fe en la Virgen María y en el Señor de la Misericordia que lo llevo a su camino de conversión.

En algunas entrevistas también a declarado que el rezo del Santo Rosario es una practica frecuente, en su vida es fundamental.

Además en su perfil de Instragram, Alex Sirvent promueve la iniciativa de evangelización digital @escaleraalcielo_33.