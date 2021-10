EE.UU./Fotos exclusivas: multitudinaria marcha por la vida

Los pro-vida saludan a los miembros de la Cámara de Representantes de Pensilvania en su primer día de sesión

En el primer día de sesión de la Cámara de Representantes de Pensilvania, casi 10,000 partidarios de la vida los recibieron en el Capitolio del Estado con el primer evento de Marcha Oficial por la Vida. Un partidario del evento exclamó: «¡Esperaba que hubiera mucha gente, pero no tenía idea de que habría tanta!»

Este nuevo evento es la tercera “marcha estatal” de este tipo que se ha realizado este año. Las marchas en Virginia y California allanaron el camino. Y según los organizadores del evento, esto es solo el comienzo. Las marchas estatales son una forma de expandir el mensaje pro-vida para llegar a números más allá de lo que hace la Marcha Nacional por la Vida.

«Estamos orgullosos de ser anfitriones de esta primera Marcha por la Vida de Pensilvania y de que se nos unan tantos líderes pro-vida notables que, a su manera, trabajan a diario para construir una cultura de la vida. Esperamos que este evento revitalice a la gente de Pensilvania para ayudar a dar forma a políticas locales que respeten los derechos de los no nacidos», dijo Jeanne Mancini, presidenta de March for Life Defense and Education Fund.

«Desde la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de Roe v. Wade de 1973, más de dos millones de bebés por nacer han perdido la vida a causa del aborto solo en Pensilvania», dijo Michael Geer, presidente del Instituto de la Familia de Pensilvania. «Todos los días en nuestro estado libre asociado, las vidas de más de 80 bebés se truncan por el aborto. Y por eso marchamos. Es hora de que esto termine».

Entusiasmo

El día comenzó con la celebración de la misa en la catedral de San Patricio a cargo del obispo Ronald Gainer. Fue seguido por una manifestación en las escaleras del edificio del capitolio estatal. Los oradores incluyeron a Jeanne Mancini, Ryan Bomberger y varios representantes destacados a favor de la vida.

La portavoz Abby Johnson declaró: «Cuando eres una persona pro-aborto, tienes que creer la mentira. Porque si realmente te permites conocer la verdad, ver la verdad, creer la verdad … entonces ya no puedes apoyar el aborto».

Los defensores de la vida salieron a las calles y marcharon alrededor del Capitolio con el entusiasmo distintivo que ha llegado a definir el movimiento.

Al final, la ex presidenta del grupo Students for Life y actual estudiante de investigación de Pitt, Elena Liguori, ofreció esta invitación. «El movimiento pro-vida necesita que las mujeres le muestren al mundo cómo son las mujeres verdaderamente empoderadas. Necesitamos hombres buenos para proteger la dignidad de la vida humana, tanto por nacer como por nacer. El Señor proveerá la Gracia para actuar … no temas … y ama siempre».

Para obtener más información sobre los eventos estatales y nacionales de March for Life, visita: https://marchforlife.org/